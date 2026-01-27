इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. 60 फीट रोड इलाके में 26 जनवरी की रात उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक ने घर में घुसकर प्रेमिका के परिजनों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में युवती के भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि युवती की मां गंभीर रूप से घायल है.

मृतक की पहचान वेदांश लुनावत के रूप में हुई है. वहीं युवती की मां अनीता लुनावत को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही एरोड्रम थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि आरोपी वेदांत खुद को चाकू से घायल कर हाथ में चाकू लिए बैठा है. करीब एक घंटे की समझाइश देने के बाद उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए भेजा गया, जिसका वीडियो भी बनाया गया है.

करीब एक साल से लिव-इन में रह रहा था- DCP

मौके पर पहुंचे डीसीपी लालकृष्ण चंदानी के अनुसार आरोपी वेदांत सोलंकी अपनी दोस्त विधि लुनावत के साथ करीब एक साल से लिव-इन में रह रहा था, जिससे नाराज विधि के परिवारजनों ने विधि को समझाइश देकर अपने साथ घर ले गए थे. इससे नाराज आरोपी वेदांत सोमवार रात करीब 10 बजे विधि के घर पहुंचा, जहां बातचीत के दौरान कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने चाकू से विधि की मां और भाई पर हमला कर दिया.

लड़की के भाई की मौत, मां घायल

उन्होंने बताया कि हमले में वेदांश को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तुरंत अरविंदो अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू मार लिया. उसे भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. विधि के परिवारजनों ने इसकी शिकायत एक दिन पहले थाने आकर दी थी. आरोपी वेदांत द्वारा एक राजीनामा भी दिया गया था, जिसमें लिखा था कि वह लड़की को परेशान नहीं करेगा. बावजूद इसके उसने घटना को अंजाम दिया.

बता दें कि आरोपी वेदांत सोलंकी इंदौर के बिजासन रोड इलाके का निवासी है. उसके माता-पिता नहीं हैं और वह चाचा-चाची के साथ रहता था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.