CM मोहन यादव ने दशहरे के लिए खरीदा कुर्ता, UPI से किया पेमेंट, बोले- 'बचत उत्सव है GST 2.0'

हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशCM मोहन यादव ने दशहरे के लिए खरीदा कुर्ता, UPI से किया पेमेंट, बोले- 'बचत उत्सव है GST 2.0'

Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जीएसटी 2.0 के मद्देनजर आज का दिन एक बचत उत्सव है. भोपाल में उन्होंने व्यापारियों से संवाद भी किया.

Updated at : 22 Sep 2025 10:19 PM (IST)
भारत में सोमवार (22 सितंबर) से वस्तु एवं सेवा कर (GST-Goods and Service Tax) 2.0 की शुरुआत हो गई. इस मौके पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के चौक बाजार में खरीदारी की. उन्होंने दशहरे के लिए कुर्ता खरीदा और यूपीआई से उसका पेमेंट भी किया. उन्होंने चौक बाजार में घूम-घूमकर व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और जनता से मुलाकात की और संवाद किया. सीएम डॉ. यादव ने व्यापारियों को स्वदेशी मंत्र अपनाने को कहा और उन्हें जीएसटी 2.0 की बधाई दी. 

इस दौरान खरीदारी कर रही महिलाओं ने सीएम डॉ. यादव को बताया कि उन्हें जीएसटी 2.0 का बड़ा फायदा मिला है. खरीदारी के बीच सीएम ने कहा कि जीएसटी 2.0 के मद्देनजर आज का दिन एक बचत उत्सव है. उन्होंने कहा, ''मैं खुद बाजार में संवाद करने आया हूं. मुझे यहां बहनों ने बताया कि उन्होंने नवरात्रि के साथ-साथ करवाचौथ-दशहरे-दीपावली की शॉपिंग की है. एक महिला ने बताया कि उसकी बहन का पहला करवाचौथ है, उसने उसके लिए एक साड़ी पसंद की है. उसे जीएसटी 2.0 का लाभ मिला है. मैंने खुद भी दशहरे के लिए कुर्ता खरीदा है. हम और हमारे मित्र बाजार में खरीदारी कर रहे हैं.'' 


उद्योगों को बढ़ावा दे रही प्रदेश सरकार- डॉ. मोहन यादव

खरीदारी के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने व्यापारियों से संवाद भी किया. उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश समृद्ध हो रहा है. प्रधानमंत्री मोदी छोटे उद्यमियों, व्यापारियों और जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं. हमारी सरकार ने भी उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थाओं में लगातार बदलाव किया है. राज्य समृद्ध होगा तो यहां का रुपया यहीं रोटेट होगा. हम स्वदेशी के मंत्र के भरोसे दुनिया के सामने पूरी शक्ति के साथ खड़े हो सकते हैं. स्वदेशी के भरोसे ही हमारा देश आजाद हुआ. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है.''
PM मोदी ने लगाई भ्रष्टाचार पर लगाम-डॉ. मोहन यादव

सीएम डॉ. मोहन यादव ने ये भी कहा, ''स्वदेशी के आधार पर हम विश्व में नंबर-1 बनेंगे. हम हर चीज मेक इन इंडिया खरीदें. हमारा भाव है कि यहीं बना हुआ उत्पाद यहीं बिके, यहां से बने उत्पाद दुनिया में निर्यात हों. प्रधानमंत्री मोदी ने व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किए हैं. उन्होंने इनकम टैक्स में भी बदलाव किया. इन सुधारों से देश में भ्रष्टाचार कम हुआ और ब्लैक मनी पर नियंत्रण किया जा सका. प्रधानमंत्री मोदी ने हर सेक्टर के लिए बजट बढ़ाया. इससे सरकार के पास गरीब-युवा-अन्नदाता-नारी के लिए धन की कोई कमी नहीं है. मैं आप सभी को धनतेरस और दीपावली बधाई देता हूं. हम अपने घर में स्वदेशी अपनाएं और देश को आगे बढ़ाएं.''

Published at : 22 Sep 2025 10:15 PM (IST)
Embed widget