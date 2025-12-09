मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई के 46 किलो गांजे की तस्करी के मामले में गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है. विपक्ष इस मामले को लेकर मंत्री प्रतिमा बागरी के इस्तीफे की मांग कर रहा है. इस बीच मंत्री का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है.

कानून अपना काम कर रहा- मंत्री प्रतिमा बागरी

भाई और बहनोई की गिरफ्तारी को लेकर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा, "सरकार और कानून अपना काम कर रहे हैं, गलत करने वाला बख्शा नहीं जाएगा. यही हमारी सरकार की विशेषता है."

उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कई बार मीडिया अपने स्तर पर रिश्तेदारी जैसी बातें जोड़ देता है, इसलिए किसी भी खबर को चलाने से पहले तथ्यों की पुष्टि जरूरी है. फोटो पोस्ट करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनके लिए पूरा विधानसभा क्षेत्र ही परिवार है, और वे जनता के हित में काम करती रहेंगी.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने मांगा इस्तीफा

वहीं गांजा तस्करी में भाई और बहनोई की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष मंत्री प्रतिमा बागरी समेत मध्य प्रदेश सरकार पर हमलावर है. मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का इस्तीफा मांगा है. उन्होंने कहा, "ये सरकार खुद नशे में इन्वॉल्व है. नशे के अवैध कारोबार में मध्य प्रदेश ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है."

जीतू पटवारी ने ये भी कहा कि नशा माफिया ने सरकार को घेर लिया है. प्रतिमा बागरी का इस्तीफा होना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि मोहन यादव के पास गृह मंत्रालय है वो किसी और को नहीं देना चाहते ये मध्य प्रदेश के साथ ना इंसाफी है.