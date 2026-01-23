मध्य प्रदेश के इंदौर में सीवर वाला गंदे पानी की सप्लाई आने से करीब 25 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है. अब इंदौर के महू में ही 22 लोग बीमार पड़ गए हैं. बताया जा रहा है कि ये लोग भी गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हुए हैं. घटनास्थल पर कलेक्टर भी पहुंचे हैं और सभी के इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं.

इंदौर के भागीरथपुरा के बाद अब महू में भी दूषित पानी से लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है. महू के पत्ती बाजार और चंदर मार्ग क्षेत्र में कई लोग अचानक बीमार पड़ गए, जिनमें 6 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. देर रात महू विधायक उषा ठाकुर प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचीं और हालात का जायजा लिया.

14 जनवरी से ही बिगड़ रहे थे हालात

वहीं इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा भी देर रात महू पहुंचे. कलेक्टर ने अस्पताल का दौरा कर भर्ती मरीजों से मुलाकात की और परिजनों से बातचीत की. परिजनों ने कलेक्टर को बताया कि 14 तारीख से ही इलाके में हालात बिगड़ने लगे थे, लेकिन समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई. इसके बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकात की और बच्चों की स्थिति की जानकारी ली.

महू में पानी का होगा सर्वे

कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि 6 बच्चों में पीलिया जैसे लक्षण पाए गए हैं. हालांकि, इसकी पुष्टि के लिए जांच जारी है. कलेक्टर ने कहा कि स्थिति को देखते हुए कल से पूरे महू क्षेत्र में स्वास्थ्य सर्वे शुरू किया जाएगा. साथ ही सभी बीमारों के उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

