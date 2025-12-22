जबलपुर: नेत्रहीन छात्रों के धर्म परिवर्तन के मामले ने पकड़ा तूल, हिंदू संगठनों ने काटा बवाल

मध्य प्रदेश के जबलपुर के कटंगा रोड स्थित हवाबाग कॉलेज के पीछे नेत्रहीन छात्रों का धर्मांतरण कराए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस बीच जबलपुर महानगर की भाजपा उपाध्यक्ष अंजू भार्गव का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें वो नेत्रहीन छात्रा से अभद्रता करती नजर आ रही हैं.

बता दें कि कुछ हिंदूवादी संगठनों आ को सूचना मिली थी कि यहां पर नेत्रहीन बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है. सूचना पाकर हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची भाजपा नेता अंजू भार्गव ने चल रहे पूरे कार्यक्रम को रुकवा कर हंगामा शुरू कर दिया.

मामले पर क्या बोले नेत्रहीन छात्र?

क्रिश्चियन समुदाय के इस कार्यक्रम में पहुंचे नेत्रहीन बच्चों का कहना है कि क्रिसमस के अवसर पर ईसाई समाज के एक संगठन द्वारा अंधमूक चौराहा स्थित छात्रावास से बच्चों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था. जिसके चलते नेत्रहीन छात्र -छात्राएं वहां पहुंचे हुए थे.

खाने के पहले वहां मसीह समाज की प्रार्थना की जा रही थी. तभी धर्मांतरण की सूचना मिलने पर हिन्दू रक्षा दल के विकास कुमार खरे व अन्य पदाधिकारियों के साथ पुलिस पहुंच गई. जिसके बाद सभी छात्र उस भवन से बाहर आ गए जहां उन्होंने एकत्रित कर प्रार्थना की जा रही थी.

हंगामे के बीच पहुंचे बीजेपी नेता

हंगामे की सूचना पर भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने ने बताया कि यहां एक खंडहर नुमा भवन में कुछ आयोजन चल रहा था. यहां अक्सर बच्चों को लाया जाता है. इस बीच मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चों को कंटगा हवाबाग कॉलेज के पीछे स्थित चर्च में लाया गया था. उन्हें ईसाइयों के चल रहे त्योहार के चलते खाना -पीना कराने लाया गया था. उन्होंने ने बताया कि फिलहाल धर्मांतरण जैसी बात तो सामने नहीं आई है. बच्चों के कथन लिया जा रहा है.