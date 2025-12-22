हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशजबलपुर: नेत्रहीन छात्रों के धर्म परिवर्तन के मामले ने पकड़ा तूल, हिंदू संगठनों ने काटा बवाल

जबलपुर: नेत्रहीन छात्रों के धर्म परिवर्तन के मामले ने पकड़ा तूल, हिंदू संगठनों ने काटा बवाल

Jabalpur News: जबलपुर से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है. यहां चल रहे नेत्रहीन छात्रों के धर्मांतरण के बीच हिंदू संगठनों ने हंगामा कर अभद्रता की है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Dec 2025 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के जबलपुर के कटंगा रोड स्थित हवाबाग कॉलेज के पीछे नेत्रहीन छात्रों का धर्मांतरण कराए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस बीच जबलपुर महानगर की भाजपा उपाध्यक्ष अंजू भार्गव का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें वो नेत्रहीन छात्रा से अभद्रता करती नजर आ रही हैं. 

बता दें कि कुछ हिंदूवादी संगठनों आ को सूचना मिली थी कि यहां पर नेत्रहीन बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है. सूचना पाकर हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची भाजपा नेता अंजू भार्गव ने चल रहे पूरे कार्यक्रम को रुकवा कर हंगामा शुरू कर दिया.

मामले पर क्या बोले नेत्रहीन छात्र?

क्रिश्चियन समुदाय के इस कार्यक्रम में पहुंचे नेत्रहीन बच्चों का कहना है कि क्रिसमस के अवसर पर ईसाई समाज के एक संगठन द्वारा अंधमूक चौराहा स्थित छात्रावास से बच्चों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था. जिसके चलते नेत्रहीन छात्र -छात्राएं वहां पहुंचे हुए थे. 

खाने के पहले वहां मसीह समाज की प्रार्थना की जा रही थी. तभी धर्मांतरण की सूचना मिलने पर हिन्दू रक्षा दल के विकास कुमार खरे व अन्य पदाधिकारियों के साथ पुलिस पहुंच गई. जिसके बाद सभी छात्र उस भवन से बाहर आ गए जहां उन्होंने एकत्रित कर प्रार्थना की जा रही थी. 

हंगामे के बीच पहुंचे बीजेपी नेता

हंगामे की सूचना पर भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने ने बताया कि यहां एक खंडहर नुमा भवन में कुछ आयोजन चल रहा था. यहां अक्सर बच्चों को लाया जाता है. इस बीच मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चों को कंटगा हवाबाग कॉलेज के पीछे स्थित चर्च में लाया गया था. उन्हें ईसाइयों के चल रहे त्योहार के चलते खाना -पीना कराने लाया गया था. उन्होंने ने बताया कि फिलहाल धर्मांतरण जैसी बात तो सामने नहीं आई है. बच्चों के कथन लिया जा रहा है.

Input By : अमरजीत खरे
और पढ़ें
Published at : 22 Dec 2025 03:12 PM (IST)
Tags :
BJP Jabalpur News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Cough syrup Case: कोडीन कफ सिरप केस में बड़ा ट्विस्ट, पलट गई पूरी कहानी | Codeine cough syrup
Cough syrup Case: कोडीन कफ सिरप मामले में चौंकाने वाला मामला आया सामने, सुन रह जाएंगे दंग | Codeine
Top News: 12 बजे की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Humayun Kabir New Party:पार्टी बनाते ही PM Modi के मुरीद हुए Humayun Kabir, बांध दिए तारीफों के पुल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
बॉलीवुड
Video: अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
नौकरी
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
यूटिलिटी
Flight Delays: मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर
मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget