चीता प्रोजेक्ट को फिर झटका, कूनो में शावक की सड़क हादसे में मौत, 3 दिन में दूसरी घटना

देश में महत्वाकांक्षी चीता प्रोजेक्ट को पिछले तीन दिनों के भीतर दूसरा बड़ा झटका लगा है. मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से भटककर ग्वालियर के घाटीगांव क्षेत्र में आए एक चीता शावक की रविवार सुबह तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत हो गई.

हादसा आगरा-मुंबई नेशनल हाइवे (एबी रोड) पर सिमरिया मोड़ के पास सुबह 5 से 6 बजे के बीच हुआ. मृत शावक मादा चीता गामिनी के दो नर शावकों में से एक था, जिसकी उम्र लगभग 21 माह थी. सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया. चूंकि वन विभाग की टीम चीतों की ट्रेकिंग कर रही थी, इसलिए संदिग्ध कार चालक को राजस्थान में पकड़ा गया. दूसरा शावक सुरक्षित है.

तीन दिन में दूसरी मौत

गौरतलब है कि 4 दिसंबर को मादा चीता वीरा और दो शावकों को बाड़े से रिलीज किया गया था, और अगले ही दिन 5 दिसंबर को उनमें से एक शावक की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद तीन दिन में यह चीता प्रोजेक्ट से जुड़ी दूसरी मौत है.

घाटीगांव में थे शावक

कूनो से घाटीगांव क्षेत्र में आए दोनों शावक पिछले 3-4 दिन से सोनविरैया अभयारण्य में थे. क्षेत्र में पर्याप्त शिकार मिलने के कारण शावक घाटीगांव में ही रुक गए थे और उन्होंने दो बार शिकार भी किया था. वर्तमान में कूनो में कुल 27 चीते हैं. इनमें 19 शावक और 8 वयस्क शामिल हैं, और सभी को स्वस्थ बताया जा रहा है.

चीता प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद से अब तक कई चीतों और शावकों की मौत हुई है, जिनमें हाल ही में हुई मौतें शामिल हैं: