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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशखंडवा: जनसुनवाई में डॉगी का मुखौटा पहन पहुंचा शख्स, नसबंदी घोटाले का आरोप

खंडवा: जनसुनवाई में डॉगी का मुखौटा पहन पहुंचा शख्स, नसबंदी घोटाले का आरोप

Khandwa News In Hindi: खंडवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में कुत्तों के बधियाकरण में हुए लाखों के घोटाले का विरोध जताने एक शख्स डॉगी का मास्क पहनकर पहुंचा. प्रशासन ने दिए जांच के आदेश.

Written By : किशन कुमार |  Updated at : 19 Aug 2026 04:47 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के खंडवा (Khandwa) जिले की कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई उस वक्त चर्चा का विषय बन गई, जब वहां एक बेहद अनोखा और हैरान करने वाला प्रदर्शन देखने को मिला. आम दिनों की तरह लोग पानी, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत समस्याएं लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंच रहे थे. लेकिन तभी कलेक्ट्रेट परिसर में एक ऐसे फरियादी की एंट्री हुई, जिसे देखकर खुद आला अधिकारी भी अपनी हंसी और हैरानी नहीं रोक पाए. दरअसल, एक शख्स मुंह पर डॉगी (कुत्ते) का मास्क लगाकर अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था.

इस अनोखे 'डॉग मैन' के साथ खंडवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक 'मुल्लू' राठौर भी मौजूद थे. माजरा देखकर अधिकारी से लेकर आम जनता तक, हर कोई हक्का-बक्का रह गया. हालांकि, इस मजाकिया लगने वाले ड्रामे के पीछे एक बेहद गंभीर आरोप और लाखों रुपये का कथित 'घोटाला' छिपा हुआ था.

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नेता प्रतिपक्ष का आरोप

नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर ने आरोप लगाया कि खंडवा नगर निगम (Khandwa Municipal Corporation) ने शहर में आवारा कुत्तों के बधियाकरण (Sterilization) के नाम पर लाखों रुपये की सरकारी राशि की लूट की है. उनका सीधा आरोप है कि शहर में कुत्तों का बधियाकरण सिर्फ कागजों पर ही किया गया है और धरातल पर कोई काम नहीं हुआ. इस पूरे फर्जीवाड़े के जरिए सरकारी फंड की जमकर बंदरबांट की गई है और लाखों का भ्रष्टाचार हुआ है. इसी भ्रष्टाचार की ओर प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए यह अनोखा तरीका अपनाया गया.

वायरल हुआ प्रदर्शन, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

डॉगी का मास्क पहनकर पहुंचे इस युवक और नेता प्रतिपक्ष के अनोखे विरोध प्रदर्शन ने न केवल अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचा, बल्कि मौके पर मौजूद लोगों ने इसके वीडियो भी बना लिए जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

इस गंभीर शिकायत के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर कलेक्टर (ADM) काशी राम बड़ोले ने बताया कि जनसुनवाई में श्वान बधियाकरण केंद्र की कार्यप्रणाली और उसमें हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है. प्रशासन ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और बारीकी से जांच कराने का भरोसा दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट में यदि कोई भी वित्तीय अनियमितता या फर्जीवाड़ा सामने आता है, तो इसके लिए जिम्मेदार दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Input By : शेख शकील

About the author किशन कुमार

किशन कुमार इस समय ABP न्यूज़ में बतौर कंसल्टेंट कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. किशन ABP न्यूज़ के डिजिटल डिपार्टमेंट में बीते लगभग 3 सालों से काम कर रहे हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर से बीए (मास कम्युनिकेशन) किया है. कॉलेज में रहने के दौरान इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं. किशन राजनीति, चुनाव, समाज, मनोरंजन जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं. भारतीय राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर उनकी पैनी नज़र है. संपर्क करें- Kishanbjmc@Gmail.com
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Published at : 19 Aug 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
MP News Khandwa News
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