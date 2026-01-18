हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशजबलपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, सड़क पर काम कर रहे 13 मजदूरों को रौंदा, 2 की मौत

जबलपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, सड़क पर काम कर रहे 13 मजदूरों को रौंदा, 2 की मौत

Jabalpur Accident News: जबलपुर में बरेला हाईवे पर ग्रिल की पेंटिंग का काम रहे मजदूर खाना खा रहे थे, इसी दौरान कार से मजदूरों को रौंदते हुए ड्राइवर फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

By : अमरजीत खरे, जबलपुर | Edited By: अजीत | Updated at : 18 Jan 2026 06:55 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरेला हाईवे पर क्रेटा कार ने सड़क किनारे बैठकर खाना खा रहे 13 मजदूरों को रौंदा दिया. हादसे के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई. इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई. एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुचांया. 

जानकारी के मुताबिक ये सभी मजदूर हाईवे पर लगी ग्रिल पर पेंटिंग का काम कर रहे थे. कार से मजदूरों को रौंदते हुए ड्राइवर फरार हो गया. पुलिस ने अज्ञात गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है.

पेंटिंग का काम करने के बाद खाना खा रहे थे मजदूर

बताया जा रहा है कि ये मजदूर हाईवे की ग्रिल पर पेंटिंग का काम करने के बाद वहीं बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अनियंत्रित कार ने मजदूरों को रौंद दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और 108 की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया.
​ घायलों में से 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई. 13 मजदूर बुरी तरह घायल हुए थे. 

जबलपुर में तेज रफ्तार का कहर

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) पल्लवी शुक्ला ने कहा, ''सिग्मा कॉलोनी के सामने एकता चौक के पास सड़क पर 24 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे और इसके बाद वे दोपहर डेढ़ बजे भोजन करने लगे. इसी बीच बरेला से जबलपुर की तरफ आ रही एक तेज रफ्तार सफेद रंग की बिना नम्बर प्लेट की कार मजूदरों को रौंदते हुए फरार हो गई. 

उन्होंने आगे बताया, ''घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बरेला पुलिस और ‘डायल 108’ को फोन कर जानकारी दी, जिसके कुछ ही देर में थाना प्रभारी अनिल पटेल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए भिजवाया. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. शेष 11 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक की हालत गंभीर बताई गई है.'

जबलपुर में बेकाबू बस ने ऑटो को मारी टक्कर

जबलपुर के माढ़ोताल स्थित सुरतलाई इलाके में भी सड़क हादसा हुआ. जहां एक बेकाबू बस ने पहले एक बाइक सवार को रौंदा उसके बाद उसके बाद सवारियों से भरी ऑटो को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि ऑटो सवार 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत मच गई. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जो दिल दहला देने वाला है. 

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

फिलहाल दोनों ही हादसों में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. दूसरी तरफ पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के आधार पर दोनों मामलों की विस्तृत जांच भी कर रही है. बहरहाल शहर में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों ने यातायात सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

Published at : 18 Jan 2026 06:30 PM (IST)
Jabalpur MP News
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
भारत में टीम इंडिया का सबसे बड़ा सफल रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया है 338 का टारगेट; जानें आंकड़े
सना खान ने पति अनस सैयद के 'ब्रेनवॉश' करने पर छोड़ा शोबिज? बोलीं- 'ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था'
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

