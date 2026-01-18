जबलपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, सड़क पर काम कर रहे 13 मजदूरों को रौंदा, 2 की मौत

मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरेला हाईवे पर क्रेटा कार ने सड़क किनारे बैठकर खाना खा रहे 13 मजदूरों को रौंदा दिया. हादसे के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई. इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई. एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुचांया.

जानकारी के मुताबिक ये सभी मजदूर हाईवे पर लगी ग्रिल पर पेंटिंग का काम कर रहे थे. कार से मजदूरों को रौंदते हुए ड्राइवर फरार हो गया. पुलिस ने अज्ञात गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है.

पेंटिंग का काम करने के बाद खाना खा रहे थे मजदूर

बताया जा रहा है कि ये मजदूर हाईवे की ग्रिल पर पेंटिंग का काम करने के बाद वहीं बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अनियंत्रित कार ने मजदूरों को रौंद दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और 108 की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

​ घायलों में से 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई. 13 मजदूर बुरी तरह घायल हुए थे.

जबलपुर में तेज रफ्तार का कहर

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) पल्लवी शुक्ला ने कहा, ''सिग्मा कॉलोनी के सामने एकता चौक के पास सड़क पर 24 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे और इसके बाद वे दोपहर डेढ़ बजे भोजन करने लगे. इसी बीच बरेला से जबलपुर की तरफ आ रही एक तेज रफ्तार सफेद रंग की बिना नम्बर प्लेट की कार मजूदरों को रौंदते हुए फरार हो गई.

उन्होंने आगे बताया, ''घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बरेला पुलिस और ‘डायल 108’ को फोन कर जानकारी दी, जिसके कुछ ही देर में थाना प्रभारी अनिल पटेल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए भिजवाया. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. शेष 11 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक की हालत गंभीर बताई गई है.'

जबलपुर में बेकाबू बस ने ऑटो को मारी टक्कर

जबलपुर के माढ़ोताल स्थित सुरतलाई इलाके में भी सड़क हादसा हुआ. जहां एक बेकाबू बस ने पहले एक बाइक सवार को रौंदा उसके बाद उसके बाद सवारियों से भरी ऑटो को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि ऑटो सवार 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत मच गई. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जो दिल दहला देने वाला है.

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

फिलहाल दोनों ही हादसों में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. दूसरी तरफ पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के आधार पर दोनों मामलों की विस्तृत जांच भी कर रही है. बहरहाल शहर में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों ने यातायात सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.