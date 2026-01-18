मध्य प्रदेश को नितिन गडकरी की बड़ी सौगात, 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश को नितिन गडकरी की बड़ी सौगात, 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास

MP News: मध्यप्रदेश में 4400 हजार करोड़ रुपये की लागत से 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मध्यप्रदेश को दी 1 लाख करोड़ के राजमार्ग विकास कार्यों की मंजूरी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 18 Jan 2026 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आज विदिशा जिले से 4,400 करोड़ से अधिक लागत की 8 सड़क परियोजनाओं एवं 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण व शिलान्यास किया है. यह राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षित सुगम एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स सुदृढ़ीकरण, औद्योगिक विस्तार एवं कृषि विपणन को गति देने वाली विकास की महत्वपूर्ण लाइफलाइन हैं, जो अभ्युदय मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करते हुए प्रदेश को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से और अधिक मजबूती से जोड़ेंगी.

मध्यप्रदेश में राजमार्ग विकास कार्यों को मिली मंजूरी

केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारे लिए सिर्फ स्वप्न नहीं, एक संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा देश एकजुट और एकमत होकर काम कर रहा है. हम सब मिलकर 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे. देश के समग्र विकास के इस महायज्ञ में सबसे बड़ी आहुति मध्य प्रदेश की ही होगी. उन्होंने कहा कि सही नेतृत्व और समर्पित सरकार से कदमताल कर हम मध्यप्रदेश को एक प्रगतिशील, समृद्ध और सम्पन्न राज्य बनाएंगे. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने यह भी कहा कि आज मध्यप्रदेश में 1 लाख करोड़ लागत के सड़क और राजमार्ग विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है.

प्रदेश में अभी 2 लाख करोड़ लागत के अनेक काम चल रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यहां उद्योग आएंगे, व्यापार बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा. युवाओं को रोजगार मिलेगा और मध्यप्रदेश एक प्रगतिशील, समृद्ध और सम्पन्न प्रदेश बनेगा. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के विकास के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय कोई कमी नहीं रखेगा. मध्यप्रदेश में बहुतायत में हाईवे नेटवर्क तैयार किया जाएगा.

गडकरी ने दी 20 हजार करोड़ के राजमार्ग विकास की सौगात 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि विदिशा को भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी और भूतपूर्व विदेश मंत्री स्व. सुषमा स्वराज का आशीर्वाद भी मिला है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में इस क्षेत्र को लगातार विकास की अनेक सौगातें मिल रही हैं. विदिशा की धरती में अद्भुत आकर्षण है. यह उज्जैन के समान पावन धरती है. हर काल में यहां के वीरों ने अपनी अलग पहचान बनाई. सम्राट अशोक के कार्यकाल में यहां सांची स्तूप का निर्माण हुआ. केंद्रीय मंत्री  नितिन गडकरी ने दिल्ली में बैठक के दौरान मध्यप्रदेश को 20 हजार करोड़ रुपए की राजमार्ग विकास परियोजनाओं की सौगात दी है. 

केंद्रीय मंत्री अपने प्रण के पक्के हैं, उन्होंने मुंबई में समुद्र के ऊपर पुल बनवा दिया है. मध्यप्रदेश के सिंगरौली में पहाड़ के बीच से रोड निकल रहे हैं. देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तरह-तरह के काम जारी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश विकास का महापर्व मना रहा है. विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए महायज्ञ चल रहा है. विकास के मामले में हम कोई कमी नहीं रहने देंगे. उन्होंने केंद्रीय मंत्री  गडकरी से आत्मीयतापूर्वक मांग करते हुए कहा कि आगरा-ग्वालियर-भोपाल-नागपुर तक 500 किलोमीटर से अधिक दूरी का एक नया नेशनल हाईवे (ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे) बनाने की आवश्यकता है.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में 50 सड़कों के निर्माण के लिए 4500 करोड़ रुपए की मांग केंद्रीय मंत्री  गडकरी से की, जिसे केंद्रीय मंत्री ने तत्काल मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रायसेन में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, इसके लिए सभी जरूरी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द प्रारंभ कर दी जाएंगी.  

गडकरी की मध्यप्रदेश को विभिन्न सड़क परियोजनाएं देने की घोषणा

केंद्रीय सड़क मंत्री गडकरी ने विदिशा में मध्यप्रदेश को विभिन्न सड़क परियोजनाएं देने की घोषणा की. उन्होंने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि 16 हजार करोड़ रुपए लागत की सागर-विदिशा-कोटा तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा. इससे सागर से कोटा के बीच की दूरी 75 किमी तक कम हो जाएगी, नसरुल्लागंज-बुधनी रोड को 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा.

वहीं मध्यप्रदेश में अलग-अलग 50 सड़कों के निर्माण के लिए 4500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और जरूरत के अनुसार और भी राशि मंजूर की जाएगी. विदिशा में 4 हजार करोड़ रुपए लागत से उत्तरी बायपास बनाया जाएगा, 40 हजार करोड़ रुपए की लागत से ग्वालियर-भोपाल-नागपुर को भी जल्द मंजूरी मिलेगी, जो आगे जाकर हैदराबाद को भी कनेक्ट करेगा. सिंहस्थ के लिए उज्जैन-झालावाड़ 2500 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे सहित अन्य रोड भी बनाए जाएंगे.

सीआरएफ योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश को सड़क विकास कार्यों के लिए 1600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. इसमें से 400 करोड़ रुपए विदिशा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए होंगे. जिसके बाद प्रदेश को 5 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की सौगात मिली है और 20 अन्य ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स के प्रस्तावों को भी जल्द ही मंजूरी देंगे. अटल एक्सप्रेस वे से जुड़े सभी विकास कार्यों को भी मंजूरी मिलेगी. गोपालपुर से भैरुंदा तक सड़क मार्ग को भूमि अधिग्रहण के बाद व्हाइट टॉपिंग क्रॉन्क्रीट से निर्मित किया जाएगा.

Published at : 18 Jan 2026 02:19 PM (IST)
MOHAN YADAV MADHYA PRADESH NEWS
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

