जबलपुर के बरगी डैम में बड़ा हादसा, 31 लोगों से भरा क्रूज डूबा, 4 शव बरामद, 12 की अभी भी तलाश

जबलपुर में गुरुवार को हादसा हो गया, जहां अचानक चले आंधी तूफान के चलते नर्मदा बरगी डैम में चलने वाला क्रूज डूब गया. इसमें करीब 31 लोग सवार थे. इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है. वहीं 12 लोगों की तलाश की जा रही है.

जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि बरगी बांध में एक क्रूज़ के पलटने से चार लोगों की मौत हो गई, 15 लोगों को बचा लिया गया है और 12 अन्य लोगों के लिए तलाशी अभियान जारी है. तलाशी और बचाव अभियान चल रहा है.

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आंधी-तूफान की वजह से हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक आंधी तूफान के चलते ये हादसा हुआ है. शाम के वक्त अचानक चली तेज आंधी के चलते पानी में डगमगाकर ये क्रूज डूब गया. बता दें कि मध्य प्रदेश पर्यटन निगम यानी MPT के द्वारा ये क्रूज संचालित किया जाता है.

सीएम मोहन यादव ने क्या कहा?

घटना को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा, "आज जबलपुर में तेज आंधी-तूफान के कारण बरगी डैम में हुए दुखद क्रूज हादसे को लेकर स्थानीय प्रशासन एवं रेस्क्यू फोर्स का ऑपरेशन लगातार जारी है. लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, संभाग प्रभारी एसीएस, एडीजी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं."

सीएम ने आगे लिखा, "त्वरित बचाव कार्य से 15 नागरिकों को सकुशल बचा लिया गया है. जो लापता हैं, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है. संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है.

घटना बेहद पीड़ादायक- दिग्विजय सिंह

वहीं इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज डूबने की घटना बेहद पीड़ादायक है. हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें.

उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन से अपील है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए और लापता लोगों को जल्द सुरक्षित निकालने के हर संभव प्रयास किए जाएं. प्रशासन को मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देना चाहिए और क्रूज के ठेकेदार पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए.

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