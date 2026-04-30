हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशजबलपुर के बरगी डैम में बड़ा हादसा, 31 लोगों से भरा क्रूज डूबा, 4 शव बरामद, 12 की अभी भी तलाश

जबलपुर के बरगी डैम में बड़ा हादसा, 31 लोगों से भरा क्रूज डूबा, 4 शव बरामद, 12 की अभी भी तलाश

Jabalpur Cruise Incident: कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि जबलपुर के बरगी बांध में एक क्रूज पलटने से चार लोगों की मौत हो गई, 15 लोगों को बचा लिया गया है.

By : अमरजीत खरे, जबलपुर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Apr 2026 08:45 PM (IST)
Preferred Sources

जबलपुर में गुरुवार को हादसा हो गया, जहां अचानक चले आंधी तूफान के चलते नर्मदा बरगी डैम में चलने वाला क्रूज डूब गया. इसमें करीब 31 लोग सवार थे. इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है. वहीं 12 लोगों की तलाश की जा रही है.

जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि बरगी बांध में एक क्रूज़ के पलटने से चार लोगों की मौत हो गई, 15 लोगों को बचा लिया गया है और 12 अन्य लोगों के लिए तलाशी अभियान जारी है. तलाशी और बचाव अभियान चल रहा है.

ये भी पढ़ें: धार हादसे के घायलों से मिले कैलाश विजयवर्गीय, एग्जिट पोल पर बोले- 4 मई को बंगाल में बनेगी नई सरकार

आंधी-तूफान की वजह से हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक आंधी तूफान के चलते ये हादसा हुआ है. शाम के वक्त अचानक चली तेज आंधी के चलते पानी में डगमगाकर ये क्रूज डूब गया. बता दें कि मध्य प्रदेश पर्यटन निगम यानी MPT के द्वारा ये क्रूज संचालित किया जाता है.

सीएम मोहन यादव ने क्या कहा?

घटना को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा, "आज जबलपुर में तेज आंधी-तूफान के कारण बरगी डैम में हुए दुखद क्रूज हादसे को लेकर स्थानीय प्रशासन एवं रेस्क्यू फोर्स का ऑपरेशन लगातार जारी है. लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, संभाग प्रभारी एसीएस, एडीजी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं."

सीएम ने आगे लिखा, "त्वरित बचाव कार्य से 15 नागरिकों को सकुशल बचा लिया गया है. जो लापता हैं, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है. संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है.

घटना बेहद पीड़ादायक- दिग्विजय सिंह

वहीं इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज डूबने की घटना बेहद पीड़ादायक है. हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें.

उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन से अपील है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए और लापता लोगों को जल्द सुरक्षित निकालने के हर संभव प्रयास किए जाएं. प्रशासन को मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देना चाहिए और क्रूज के ठेकेदार पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: महिलाओं पर बयान देकर विवादों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, शराब को लेकर टिप्पणी पर मचा बवाल

Published at : 30 Apr 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
जबलपुर के बरगी डैम में बड़ा हादसा, 31 लोगों से भरा क्रूज डूबा, 4 शव बरामद, 12 की अभी भी तलाश
जबलपुर के बरगी डैम में बड़ा हादसा, 31 लोगों से भरा क्रूज डूबा, 4 शव बरामद, 12 की अभी भी तलाश
मध्य प्रदेश
धार हादसे के घायलों से मिले कैलाश विजयवर्गीय, एग्जिट पोल पर बोले- 4 मई को बंगाल में बनेगी नई सरकार
धार हादसे के घायलों से मिले कैलाश विजयवर्गीय, एग्जिट पोल पर बोले- 4 मई को बंगाल में बनेगी नई सरकार
मध्य प्रदेश
महिलाओं पर बयान देकर विवादों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, शराब को लेकर टिप्पणी पर मचा बवाल
महिलाओं पर बयान देकर विवादों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, शराब को लेकर टिप्पणी पर मचा बवाल
मध्य प्रदेश
Chhindwara News: भरे मंडप में दूल्हे को छोड़ प्रेमी से लिपटी दुल्हन, पहनाई वरमाला, सदमे में लौटा दूल्हा
छिंदवाड़ा: भरे मंडप में दूल्हे को छोड़ प्रेमी से लिपटी दुल्हन, पहनाई वरमाला, सदमे में लौटा दूल्हा
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
West Bengal Exit Poll 2026: Bengal Exit Poll में BJP के आंकड़ों ने चौंकाया | Assam | Mamata | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
टुडेज चाणक्या- ममता को 71 फीसदी मुसलमानों का वोट, पिछड़ों और दलितों ने किसका दिया साथ
टुडेज चाणक्या- ममता को 71 फीसदी मुसलमानों का वोट, पिछड़ों और दलितों ने किसका दिया साथ
महाराष्ट्र
पश्चिम बंगाल चुनाव: नतीजों से पहले संजय राउत का बड़ा बयान, 'जोर जबरदस्ती से...'
पश्चिम बंगाल चुनाव: नतीजों से पहले संजय राउत का बड़ा बयान, 'जोर जबरदस्ती से...'
आईपीएल 2026
4,4,4,4,4... विराट कोहली ने एक ओवर में लगातार 5 चौके जड़ रचा इतिहास, इस खास लिस्ट में बनाई जगह
4,4,4,4,4... विराट कोहली ने एक ओवर में लगातार 5 चौके जड़ रचा इतिहास, इस खास लिस्ट में बनाई जगह
इंडिया
बंगाल में 2021 की तरह एग्जिट पोल्स फेल हुए तो बीजेपी की कितनी बड़ी हार? लाइन से नपेंगे यह नेता, 2027 के चुनावों पर भी असर
बंगाल में 2021 की तरह एग्जिट पोल्स फेल हुए तो बीजेपी की कितनी बड़ी हार? 2027 चुनावों पर भी असर
ओटीटी
शाहरुख खान ने किया 'कर्तव्य' की रिलीज डेट का ऐलान, पुलिस ऑफिसर बनकर ओटीटी पर लौटे सैफ अली खान
शाहरुख खान ने किया 'कर्तव्य' की रिलीज डेट का ऐलान, पुलिस ऑफिसर बनकर ओटीटी पर लौटे सैफ अली खान
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
जनरल नॉलेज
Exit Polls: कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ
कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ
चुनाव 2026
Bengal Exit Polls 2026: घुसपैठिए, महिला वोटर्स की नाराजगी और SIR ... इन 5 फैक्टर्स के चलते बंगाल में जा रही ममता सरकार!
घुसपैठिए, महिला वोटर्स की नाराजगी और SIR ... इन 5 फैक्टर्स के चलते बंगाल में जा रही ममता सरकार!
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
Embed widget