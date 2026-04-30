महिलाओं पर बयान देकर विवादों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, शराब को लेकर टिप्पणी पर मचा बवाल

हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. इस बार उन्होंने महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं

दरअसल, एक कथा के दौरान अपने संबोधन के दौरान शास्त्री ने कहा कि पुरुषों को तो छोड़ो अब तो बड़े घरानों की माताएं भी शराब पी रही हैं और इससे समाज के संस्कार प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि यदि माताएं ही ऐसे संस्कार देंगी तो इसका असर बच्चों पर पड़ेगा.

धीरेंद्र शास्त्री यहीं नहीं रुके बल्कि उन्होंने आगे कहा कि जिन पतियों की धर्मपत्नी शराब पीती हैं, उनके बच्चे यदि रोएंगे तो वे उन्हें भी शराब पिलाकर चुप कराएंगी. फिलहाल, यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.