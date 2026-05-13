जबलपुर के बरगी डैम में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर बुधवार (13 मई) को बड़ा खुलासा हुआ है. दरअसल, क्रूज का संचालन करने वाले रिसोर्ट के अधिकारी के पत्र से ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है. इसके मुताबिक इस घटना के करीब 2 महीने पहले ही रिसोर्ट के मैनेजर ने पत्र लिखकर आगाह कर दिया था.

बरगी रिसोर्ट के वॉटर स्पोर्ट्स विंग के मैनेजर ने मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को ये पत्र लिखा था. पत्र में हैदराबाद के मैसेज 'हैदराबाद बोट बिल्डर' के ईमेल का हवाला दिया गया था. वहीं विशेषज्ञों ने क्रूज के इंजन पुराने होने और पार्ट्स न मिलने का हवाला देकर इंजन बदलने की सिफारिश भी की थी.

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क्रूज के दोनों इंजन के सीज की दी थी जानकारी

बरगी के मैकल रिसोर्ट के मैनेजर द्वारा मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारी को लिखा गया पत्र अब सामने आया है. पत्र में मैनेजर ने 14 जनवरी 2025 को राउंड के दौरान क्रूज के दोनों इंजन सीज होने की जानकारी भी दी थी.

पत्र में क्रूज का इंजन बंद होने का था जिक्र

तेज हवाओं और लहरों पर चलने के दौरान क्रूज का इंजन बंद होने और उसे निकालने के लिए स्पीड बोट का सहारा लेने का भी जिक्र लेटर में था. क्रूज में लगे दूसरे इंजन के स्टार्ट होने में समस्या आने और उसकी सेल्फ की गरारी चढ़ जाने का भी इसमें उल्लेख था.

2006 में लाया गया था क्रूज

रिसोर्ट के मैनेजर ने खराबी के कारण बार-बार क्रूज की सेवाएं बंद करने से पर्यटकों द्वारा नाराजगी व्यक्त करने की भी की शिकायत की थी. करीब 20 साल पहले साल 2006 में बरगी में चलाने के लिए ये क्रूज लाया गया था.

क्रूज हादसे में गई थी 13 लोगों की जान

बता दें कि 30 अप्रैल को बरगी डैम क्रूज हादसे में 13 पर्यटकों की जान चली गई थी. इस हादसे में एक मां और उनके मासूम मिलने की तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.

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