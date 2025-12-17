मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्णा अंचल के बोरगांव निवासी 22 वर्षीय युवा क्रिकेटर मंगेश यादव का IPL सपना साकार होने के बाद उनके घर पर उत्सव जैसा माहौल है. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने उन्हें 5 करोड़ 20 लाख की भारी भरकम राशि में खरीदकर टीम में शामिल किया है.

मंगेश के पिता, राम अवध यादव एक ट्रक ड्राइवर हैं, और उनकी माँ गृहिणी हैं. उनके संघर्ष से मिली इस सफलता पर परिवार और क्षेत्रवासी आतिशबाजी चलाकर और मुंह मीठा करके खुशियां मना रहे हैं. इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान से अपने खेल की नींव रखने वाले मंगेश की यह कहानी उनके अटूट जुनून और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है.

नकुल नाथ और सांसद विवेक बंटी साहू ने दी बधाई

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर राजनीतिक गलियारों से भी उन्हें शुभकामनाएं मिली हैं. छिंदवाड़ा-पांढुर्णा के पूर्व सांसद नकुलनाथ ने विशेष रूप से मंगेश की माँ को फोन कर हार्दिक बधाई दी. वहीं, सांसद विवेक बंटी साहू ने भी X (ट्विटर) के माध्यम से बधाई संदेश प्रेषित किया. इस प्रकार, मंगेश को जिले के दोनों प्रमुख राजनीतिक प्रतिनिधियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है.

मंगेश यादव की उपलब्धि पर कोच ने क्या कहा?

मंगेश के कोच उत्सव बैरागी बताते हैं कि मंगेश ने कम संसाधनों के बावजूद हमेशा बड़ा दिल दिखाया. उन्होंने सांसद क्रिकेट टूर्नामेंट में मिली साइकिल और 10 हजार रुपये की पुरस्कार राशि ग्राउंड्समैन को देकर अपनी महानता साबित की थी. फिलहाल मंगेश की इस उपलब्धि पर उनके जानने वालों में खुशी व उत्साह का माहौल है.

मंगेश ने पूरा किया अपना वादा- कोच

कोच बैरागी ने बताया कि मंगेश हमेशा कहते थे, "मैं एक दिन कुछ बड़ा करूंगा." आज 5.20 करोड़ की बोली के साथ, उन्होंने न केवल अपना वादा पूरा किया है, बल्कि पूरे छिंदवाड़ा–पांढुर्णा जिले का नाम राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया है. यह सफलता आने वाली पीढ़ियों के खिलाड़ियों के लिए एक सच्ची प्रेरणा बनेगी.