इंदौर में थिनर गोदाम में पूजा का दीपक गिरने से लगी भीषण आग, दो महिलाओं की जलकर हुई मौत

इंदौर के आरआर कैट रोड स्थित एक गोडाउन में शनिवार शाम भीषण आग लग गई. इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई है. दोनों के शव को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया है. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन मौके पर सर्चिंग का काम अभी भी जारी है.

जानकारी के मुताबिक, जिस गोडाउन में आग लगी वहां थिनर स्टोर किया जाता था. आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू कर आग पर काबू पाया.

देव उठनी ग्यारस की पूजा के दिए से लगी आग

डीसीपी लालकृष्ण चंदानी ने बताया कि आग शाम करीब साढ़े छह बजे लगी थी, जिसे लगभग पौने आठ बजे तक काबू में लिया गया. रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीईआरएफ और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से काम किया. आग देव उठनी ग्यारस की पूजा में लगाए गए दिए से थिनर ने आग पकड़ी और दो महिलाओं की साड़ी में आग लग गई जिससे उन दोनों की जलने से दर्दनाक मौत हो गई.

दो महिलाओं की पहचान और जांच जारी

मृतक की पहचान रामकली अहिरवार और ज्योति के रूप में हुई है. गोदाम भैयालाल मुकाती का था जिसे उन्होंने सूरज वाधवानी को किराए पर दे रखा था. फिलहाल जांच की जाएगी और अगर लापरवाही सामने आती है तो वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

