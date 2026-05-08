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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIndore News: इंदौर में रिश्तों पर लगा दाग! सौतेले पिता ने बेटी को बनाया हवस का शिकार, गिरफ्तार

Indore News: इंदौर में रिश्तों पर लगा दाग! सौतेले पिता ने बेटी को बनाया हवस का शिकार, गिरफ्तार

Indore News In Hindi: इंदौर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सौतेले पिता ने अपनी बेटी के साथ छह महीने तक लगातार दुष्कर्म किया.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 08 May 2026 07:35 PM (IST)
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रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक झकझोर देने वाली घटना इंदौर से सामने आई है. यहां तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक कलयुगी सौतेले पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाया. आरोपी पिछले 6 महीने से लगातार इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा था. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

तुकोगंज पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने थाने में आकर आपबीती सुनाई. पीड़िता ने बताया कि उसकी मां ने आरोपी के साथ दूसरी शादी की थी. एक रात आरोपी शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और उसके साथ जमकर मारपीट की. मारपीट के बाद आरोपी सो गया, लेकिन अगले दिन सुबह उठकर वह पीड़िता को दूसरे कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

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6 महीने तक करता रहा दरिंदगी

कलयुगी पिता की दरिंदगी यहीं नहीं रुकी. वह लगातार 6 महीने तक पीड़िता को डरा-धमका कर उसके साथ गलत काम करता रहा और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा.

परिजनों के पास भागकर बचाई जान

लगातार हो रही प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता किसी तरह अपने अन्य परिजनों के पास भागने में सफल रही. उसने परिजनों को सौतेले पिता की इस खौफनाक करतूत की जानकारी दी. इसके बाद परिजनों के साथ मिलकर पीड़िता ने तुकोगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई.

आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही जांच

शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल चेकअप भी करवाया है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच-पड़ताल कर रही है.

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Published at : 08 May 2026 07:35 PM (IST)
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