मैहर में जंगली हाथियों की एंट्री से दहशत, आबादी के पास डेरा डाले बैठा हाथियों का जोड़ा

मैहर जिले के अमरपाटन वन क्षेत्र में देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भटककर आए दो जंगली हाथियों का जोड़ा ग्रामीण इलाके तक पहुंच गया. नर और मादा हाथी ग्राम जुड़मनिया के पास एक बगीचे में छिपे हुए मिले हैं. हाथियों की लोकेशन अमरपाटन शहर से महज करीब 3 किलोमीटर दूर होने के चलते पास इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है. वन विभाग की टीम पूरी रात रेस्क्यू और निगरानी अभियान में जुटी रही.

जानकारी के मुताबिक, बांधवगढ़ क्षेत्र से निकले हाथियों का यह जोड़ा देर शाम मैहर जिले के अमरपाटन वन रेंज के ग्राम जुड़मनिया पहुंच गया. ग्रामीणों ने बगीचे में हाथियों की हलचल देख तुरंत वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को अलर्ट कर दिया गया.

दोनों हाथियों की मूवमेंट पर रखी जा रही नजर

बताया जा रहा है कि हाथियों का यह जोड़ा नर और मादा है, जो घने बगीचे के बीच छिपा हुआ है. आसपास आबादी होने के कारण वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती हाथियों को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर वापस भेजने की है. देर रात एसडीओ, रेंजर सहित करीब दो दर्जन वनकर्मी मौके पर डटे रहे और लगातार हाथियों की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है. वन विभाग ने आसपास के ग्रामीणों को घरों से बाहर न निकलने और हाथियों के करीब न जाने की चेतावनी दी है. अधिकारियों का कहना है कि हाथियों को किसी तरह की उत्तेजना से बचाना जरूरी है, क्योंकि घबराहट में वे हमला भी कर सकते हैं.

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जिले में हाथियों की एंट्री से ग्रामीणों की बढ़ी चिंता

एसडीओ यशपाल मेहरा ने बताया कि गौरतलब है कि इससे पहले शहडोल जिले में भी इन्हीं हाथियों के उत्पात की खबरें सामने आई थीं. जहां फसलों और ग्रामीण इलाकों में नुकसान की घटनाएं हुई थीं. अब मैहर जिले में हाथियों की एंट्री से वन विभाग के साथ-साथ ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ गई है. फिलहाल वन विभाग की टीम पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन और निगरानी में जुटी हुई है. कोशिश की जा रही है कि हाथियों को सुरक्षित तरीके से आबादी क्षेत्र से निकालकर वापस जंगल की ओर भेजा जाए.

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