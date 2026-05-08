Maihar News: मैहर में जंगली हाथियों की एंट्री से दहशत, आबादी के पास डेरा डाले बैठा हाथियों का जोड़ा
Maihar News In Hindi: मैहर के अमरपाटन क्षेत्र में बांधवगढ़ से भटके दो जंगली हाथी आबादी के पास पहुंचे. वन विभाग निगरानी में जुटा है. इधर, ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
मैहर जिले के अमरपाटन वन क्षेत्र में देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भटककर आए दो जंगली हाथियों का जोड़ा ग्रामीण इलाके तक पहुंच गया. नर और मादा हाथी ग्राम जुड़मनिया के पास एक बगीचे में छिपे हुए मिले हैं. हाथियों की लोकेशन अमरपाटन शहर से महज करीब 3 किलोमीटर दूर होने के चलते पास इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है. वन विभाग की टीम पूरी रात रेस्क्यू और निगरानी अभियान में जुटी रही.
जानकारी के मुताबिक, बांधवगढ़ क्षेत्र से निकले हाथियों का यह जोड़ा देर शाम मैहर जिले के अमरपाटन वन रेंज के ग्राम जुड़मनिया पहुंच गया. ग्रामीणों ने बगीचे में हाथियों की हलचल देख तुरंत वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को अलर्ट कर दिया गया.
दोनों हाथियों की मूवमेंट पर रखी जा रही नजर
बताया जा रहा है कि हाथियों का यह जोड़ा नर और मादा है, जो घने बगीचे के बीच छिपा हुआ है. आसपास आबादी होने के कारण वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती हाथियों को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर वापस भेजने की है. देर रात एसडीओ, रेंजर सहित करीब दो दर्जन वनकर्मी मौके पर डटे रहे और लगातार हाथियों की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है. वन विभाग ने आसपास के ग्रामीणों को घरों से बाहर न निकलने और हाथियों के करीब न जाने की चेतावनी दी है. अधिकारियों का कहना है कि हाथियों को किसी तरह की उत्तेजना से बचाना जरूरी है, क्योंकि घबराहट में वे हमला भी कर सकते हैं.
ये भी पढ़िए- Sausar News: नागपुर गई बारात में मचा हड़कंप, दही-बड़े और गुलाब जामुन खाते ही 100 से ज्यादा लोग बीमार
जिले में हाथियों की एंट्री से ग्रामीणों की बढ़ी चिंता
एसडीओ यशपाल मेहरा ने बताया कि गौरतलब है कि इससे पहले शहडोल जिले में भी इन्हीं हाथियों के उत्पात की खबरें सामने आई थीं. जहां फसलों और ग्रामीण इलाकों में नुकसान की घटनाएं हुई थीं. अब मैहर जिले में हाथियों की एंट्री से वन विभाग के साथ-साथ ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ गई है. फिलहाल वन विभाग की टीम पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन और निगरानी में जुटी हुई है. कोशिश की जा रही है कि हाथियों को सुरक्षित तरीके से आबादी क्षेत्र से निकालकर वापस जंगल की ओर भेजा जाए.
ये भी पढ़िए- MP News: इंदौर-उज्जैन हाईवे से मिले 500 के नोट से भरे 3 बैग, 566 गड्डियों में से केवल 84 नोट ही निकले असली
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL