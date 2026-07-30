दतिया उपचुनाव: वोटिंग के बीच विकास की मांग पर बवाल, ग्रामीण बोले- सड़क नहीं तो वोट नहीं

मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. शुरुआती घंटों में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. निर्वाचन आयोग के मुताबिक पूर्वाह्न तक दतिया विधानसभा क्षेत्र में 16.33 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है.

शहरी और ग्रामीण इलाकों के मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें नजर आईं. मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा. चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

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सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का मतदान बहिष्कार

उपचुनाव के दौरान बसई क्षेत्र के लखनपुर गांव में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया. ग्रामीणों ने "सड़क नहीं तो वोट नहीं" के नारे लगाए और मतदान केंद्र से दूरी बनाए रखी. मामले की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम अशोक अवस्थी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की. प्रशासन के आश्वासन के बाद करीब 50 ग्रामीणों ने मतदान किया. ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की समस्या बनी हुई है और चुनाव के समय ही उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है.

कांग्रेस ने लगाया पोलिंग एजेंट को रोकने का आरोप

कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने मतदान के बाद अपनी जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि इस बार जनता भाजपा के कथित अहंकार का जवाब देगी. उन्होंने आरोप लगाया कि बसई क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को बूथ के अंदर जाने से रोका गया. कांग्रेस ने इस मामले में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है.

भाजपा प्रत्याशी ने विकास के नाम पर मांगा समर्थन

भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने मतदान से पहले पीतांबरा पीठ पहुंचकर पूजा-अर्चना की. उन्होंने दतिया के विकास, युवाओं के रोजगार और भयमुक्त वातावरण की कामना की. इसके बाद उन्होंने मतदान केंद्र क्रमांक 158 पहुंचकर कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंटों से मुलाकात की. भाजपा प्रत्याशी ने दावा किया कि क्षेत्र में पार्टी के पक्ष में माहौल है और जनता विकास के मुद्दे पर भाजपा के साथ खड़ी है.

291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2 लाख 20 हजार 400 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एसएसबी समेत 16 सुरक्षा कंपनियों के 1422 जवान तैनात किए गए हैं. संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाया गया है.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर समय से मतदान शुरू हुआ और पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से चल रही है. वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह चावला ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.

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