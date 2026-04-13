Indore News: भूत-प्रेत के डर में 'ब्लाइंड मर्डर', मोबाइल फोन से खुला राज, 3 आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के इंदौर में अंधविश्वास का एक बेहद खौफनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां भूत-प्रेत और तंत्र-मंत्र के शक में एक युवक ने अपने ही साथी मजदूर की ईंट से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी. घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की है. पुलिस ने इस सनसनीखेज 'ब्लाइंड मर्डर' (अंधी हत्या) की गुत्थी सुलझाते हुए मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के अनुसार, राजेंद्र नगर क्षेत्र के एक खुले मैदान में दो दिन पहले खून से सना एक अज्ञात शव मिला था. कातिलों ने मृतक की पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा ईंट-पत्थरों से बुरी तरह कुचल दिया था. जांच में जुटी पुलिस को घटनास्थल से बिना सिम कार्ड वाले दो कीपैड मोबाइल फोन मिले. ये फोन इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में सबसे अहम सुराग साबित हुए. साइबर सेल की मदद से जब मोबाइल का डेटा खंगाला गया, तो मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के सागर जिले निवासी गोलू उर्फ कृष्ण कुमार अहिरवार के रूप में हुई.

तंत्र-मंत्र का शक और खौफनाक हत्या की साजिश

पहचान पुख्ता होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विकास को बैतूल से गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसके दो अन्य साथियों, भूरा और कृष्णा को भी अलग-अलग स्थानों से दबोच लिया गया.

कब्र से उठकर आते थे भूत!

पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी विकास ने अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या की चौंकाने वाली वजह बताई. विकास ने बताया कि उसे भ्रम हो गया था कि गोलू ने उस पर कोई 'तंत्र-मंत्र' (काला जादू) कर दिया है. इस तांत्रिक क्रिया के कारण उसे भूत दिखाई देते थे और उसकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ रही थी.

घटना वाली शाम सभी मजदूर शराब पीने के लिए एक मैदान में इकट्ठा हुए थे. शराब के नशे में विकास ने तंत्र-मंत्र की बात को लेकर गोलू से विवाद शुरू कर दिया. डर और गुस्से में आगबबूला होकर विकास ने पास पड़ी एक भारी ईंट से गोलू के सिर पर जोरदार हमला कर दिया. इसके बाद तीनों ने मिलकर साक्ष्य मिटाने के लिए उसका चेहरा बुरी तरह कुचल दिया और फरार हो गए.

पुलिस रिमांड पर आरोपी

इस मामले पर जानकारी देते हुए डीसीपी (DCP) कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि पुलिस ने तीनों आरोपियों से जुर्म कबूलवा लिया है और फिलहाल वे पुलिस रिमांड पर हैं, जहां उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर समाज में फैले अंधविश्वास के उन खतरनाक परिणामों को उजागर कर दिया है, जहां महज़ शक के आधार पर एक मासूम की जान ले ली गई.