'शराब सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी पीती हैं', BJP सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान पर हंगामा

मध्य प्रदेश के रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं. मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर मऊगंज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बच्चों को संबोधित किया. इस दौरान मंच से बोलते हुए सांसद ने नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार 2.0” अभियान की सराहना की और समाज में नशे के दुष्प्रभावों पर चेताया.

इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया, जिसने उन्हें फिर से विवादों में ला खड़ा किया. सांसद ने कहा कि शराब सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी पीती हैं. उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. उन्होंने यह भी कहा कि नशा न तो आईजी रोक सकते है, न एसपी और न ही विधायक.नशा तभी रुकेगा जब माँ बाप बच्चों के साथ बैठेंगे.

लोगों ने जताया विरोध

सांसद का यह कहना कि अब लड़कियां भी शराब का सेवन कर रही हैं, कई लोगों को आपत्तिजनक लगा. विरोधियों ने इसे महिलाओं के प्रति असंवेदनशील बयान बताया है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सांसद ने समाज में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है.

नशे के खिलाफ समाज की जिम्मेदारी

जनार्दन मिश्रा ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस या प्रशासन की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खुद पहल करें. हालांकि, लड़कियों को लेकर दिए गए इस बयान ने कार्यक्रम की सकारात्मक मंशा पर विवाद की छाया डाल दी है, और अब सोशल मीडिया पर उनके बयान को लेकर बहस तेज़ हो गई है.