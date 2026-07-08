इंदौर में तेंदुए का आतंक, डिलीवरी बॉय पर हमला; CCTV में कैद हुई पूरी घटना

इंदौर शहर में तेंदुए की दस्तक से हड़कंप मच गया. बिचौली मर्दाना गांव में एक तेंदुआ रहवासी इलाके में पहुंच गया, जिसने एक डिलीवरी बॉय पर हमला कर दिया. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया.

इंदौर के बिचौली मर्दाना क्षेत्र में तेंदुए के दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है. सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ एक डिलीवरी बॉय पर हमला करता नजर आ रहा है. घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी. वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके की गहन तलाशी ली. आसपास के खेतों, झाड़ियों और संभावित ठिकानों पर सर्चिंग अभियान चलाया गया, लेकिन तेंदुआ नहीं मिला.

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वन परिक्षेत्र अधिकारी ने क्या बताया

वन परिक्षेत्र अधिकारी योगेश कुमार यादव के अनुसार, सूचना मिलते ही रालामंडल अभयारण्य की रेस्क्यू टीम और इंदौर रेंज का पूरा स्टाफ मौके पर पहुंचा. सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई, जिसमें तेंदुए द्वारा डिलीवरी बॉय पर हमला दिखाई दे रहा है. हालांकि सर्चिंग के दौरान तेंदुआ नहीं मिला. आशंका है कि पास के जंगल क्षेत्र में वह वापस लौट गया है.

एहतियात के तौर पर इलाके में लगातार निगरानी और सर्च अभियान जारी है. फिलहाल वन विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, रात के समय अकेले बाहर न निकलें और तेंदुआ दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग या पुलिस को सूचना दें.

तेंदुए के घुसने से इलाके में हड़कंप

तेंदुए की खबर मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों में तेंदुए की एंट्री से दहशत का माहौल है. डिलीवरी बॉय पर हमले की खबर से वन विभाग की टीम भी सतर्क रहने की सलाह दे रही है. फिलहाल इलाके के लोगों से वन प्रशासन की टीम ने अलर्ट रहने के लिए कहा है.

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