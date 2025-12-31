दूषित पानी से 7 मौत के बाद इंदौर का सियासी पारा हाई, बवाल के बीच फंस गए मेयर

मध्य प्रदेश में इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से सात लोगों की मौत हो गई है. इसको लेकर बुधवार, 31 दिसंबर को भागीरथपुरा शासकीय डिस्पेंसरी के बाहर जोरदार हंगामा हो गया. निरीक्षण के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया आमने-सामने आ गए.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डिस्पेंसरी में घुसकर नारेबाज़ी की, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. इस दौरान महापौर भार्गव डिस्पेंसरी के अंदर फंस गए, जिन्हें पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसी तरह बाहर निकाला.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डिस्पेंसरी में घुसकर की नारेबाजी

विजय वर्गी क्षेत्र का दौरा कर रहे थे और उनके साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव जल कार्य समिति प्रभारी अभिषेक बबलू शर्मा और क्षेत्रीय पार्षद कमल वाघेला भी मौजूद थे. इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोसी सेठिया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ डिस्पेंसरी के भीतर घुस गईं और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी. उन्होंने महापौर और मंत्री विजय वर्गी के खिलाफ नारेबाजी की.

इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव डिस्पेंसरी के अंदर ही फंसे रह गए. महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी ने सरकार और नगर निगम पर कड़ी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि छह महीने पहले टेंडर पास होने के बावजूद फाइल को आगे नहीं बढ़ाया गया और नागरिकों की 11 शिकायतों को अनसुना कर प्रशासन ने “गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक अपराध” किया.

कार्रवाई और पीड़ितों को मुआवजे की मांग

उन्होंने स्थानीय विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि प्रदेश में दूषित भोजन और पानी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. बोरासी ने दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजे की मांग की.

क्या बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय?

वहीं, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हालात को “पूरी तरह नियंत्रण में” बताया. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या घट रही है और शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी. उनके अनुसार मौसम और वातावरण के कारण कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन अब सब स्थिर है. विजयवर्गीय ने कहा कि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 100 बेड तैयार रखे थे और बीजेपी कार्यकर्ता लगातार मरीजों की सहायता कर रहे हैं. उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की.

116 लोगों के बीमार होने की पुष्टि

इस दौरान महापौर भार्गव ने बताया कि 116 से अधिक लोग बीमार हुए हैं, जिनमें से 36 डिस्चार्ज हो चुके हैं. विभाग ने आधिकारिक रूप से तीन मौतें बताई हैं, परंतु उनकी जानकारी के अनुसार सात लोगों की मौत हुई है. उन्होंने कहा कि अभी प्राथमिकता लोगों का इलाज है, बाद में जांच कर कठोर कार्रवाई तय होगी. भार्गव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर डिस्पेंसरी का काम बाधित करना “जनहित के खिलाफ” है.