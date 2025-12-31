हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमुख्यमंत्री मोहन यादव का बहनों से संवाद, कहा- हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहीं मध्य प्रदेश की बेटियां!

मुख्यमंत्री मोहन यादव का बहनों से संवाद, कहा- हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहीं मध्य प्रदेश की बेटियां!

CM Mohan Yadav: मुख्यमंत्री ने मंगलवार को हुए 'सशक्त नारी-समर्थ नारी' संवाद कार्यक्रम में उनके निवास पर आई सभी महिलाओं और बहनों को सम्मानित कर ड्रोन दीदीयों से आत्मीय चर्चा में विचार व्यक्त किए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 31 Dec 2025 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को 'सशक्त नारी-समर्थ नारी' संवाद कार्यक्रम में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की सभी माताओं-बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है.

केंद्र सरकार ने देश की संसद में आधी आबादी को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है. वहीं प्रदेश के नगरीय निकायों और शासकीय सेवाओं में भी 35 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बहनें आज भारतीय सेनाओं में भी शीर्ष पद प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रही हैं. प्रदेश की बहनें भी आर्थिक-सामाजिक रूप से संपन्न और आत्मविश्वास से भरी हुई हो, इस उद्देश्य से हमारी सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है. साथ ही अधिक से अधिक बहनें संपत्ति की मालिक बनें, इसके लिए रजिस्ट्री में अतिरिक्त 2 प्रतिशत की छूट का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है.

मंगलवार को हुआ सशक्त नारी-समर्थ नारी संवाद कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को हुए 'सशक्त नारी-समर्थ नारी' संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री निवास पर आई प्रबुद्ध और आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं और ड्रोन दीदीयों से आत्मीय चर्चा में यह विचार व्यक्त किए हैं. मुख्यमंत्री ने बहनों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई. बालिका सरगम कुशवाह ने मधुर देशभक्ति में गीत प्रस्तुत किया जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बेटी सरगम को 51 हजार रुपए की राशि सम्मान और प्रोत्साहन स्वरूप देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बहन-बेटियों से इस प्रकार के संवाद का क्रम आगामी माहों में भी जारी रहेगा.

डॉ. मोहन यादव ने अपनी बड़ी बहन कलावती यादव को दिया श्रेय 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी सफलता के लिए बड़ी बहन कलावती यादव को श्रेय देते हुए कहा कि बड़ी बहन ने ही उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित करने के साथ आवश्यक सहयोग व प्रोत्साहन प्रदान किया था. मां और बहन के संस्कार, प्रेम और उनके द्वारा दी गई हिम्मत ही उनके आगे बढ़ने का आधार बनी है. जिसके बाद उन्होंने कहा की हमारे परिवार में बहू भी बेटी के समान होती हैं और दोनों ही दुलार, स्नेह और सम्मान की बराबर की हकदार हैं. हमारी सनातन संस्कृति मातृ सत्ता पर आधारित संस्कृति है, इसलिए मां ही हम सभी के जीवन में पहली गुरु होती है. विश्व में भारत ही ऐसा देश है, जहां देश को माता के भाव से जोड़ा जाता है. जैसे मां के आंचल में सुख और सुरक्षा का भाव आता है, वैसे ही देश की सत्ता से भी आम आदमी को सुख और सुरक्षा का एहसास हो, यही हमारा उद्देश्य है.

राज्य सरकार ने भरी मेधावी विद्यार्थियों की एमबीबीएस की फीस 

मुख्यमंत्री ने बताया की प्रदेश में विकास के साथ विरासत को संरक्षण प्रदान करते हुए गतिविधियां संचालित की जा रही है. राज्य में औद्योगिक विकास के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाओं को विस्तार दिया जा रहा है. वहीं प्रदेश में जन-निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) पर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोलने के लिए लीज पर 25 एकड़ भूमि तक उपलब्ध कराई जा रही है. मध्य प्रदेश यह नवाचार करने वाला पहला राज्य है, जहां मेडिकल कॉलेजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों की एमबीबीएस की 70 से 80 लाख रुपए तक फीस भर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में देहदान और अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा भी शुरू की गई है, जिससे सकारात्मक प्रभाव हुआ है. हमारी सरकार ने ऐलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेदिक एवं पैरामेडिकल क्षेत्र में भी शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाया है.   

मध्य प्रदेश स्टार्ट अप्स शुरू करने में सबसे श्रेष्ठ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में महिला उद्यमियों के स्टार्ट-अप में उपलब्ध अवसरों पर चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश वह राज्य है, जो औद्योगिक विकास में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है. प्रदेश स्टार्ट अप्स शुरू करने में सबसे श्रेष्ठ हैं. राज्य सरकार ने बीते 2 वर्षों से लगातार स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित किया है. इनमें अधिकांश का नेतृत्व प्रदेश की महिला उद्यमी कर रही हैं. वहीं राज्य सरकार सूक्ष्म उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग से लेकर हैवी इंडस्ट्री तक में भी महिलाओं को हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है. प्रदेश में लागू की गई 18 नई नीतियों में महिलाओं को केंद्र में रखा गया है, जिसमें गुजरात मॉडल पर औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भोपाल में पहली बार जीआईएस का आयोजन किया गया है. उससे पहले संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की गई और इन सभी प्रयासों से राज्य को मिले बंपर निवेश और औद्योगिक विकास की संभावनाओं का लाभ महिलाओं को भी मिल रहा है.

लाड़ली बहना योजना से घरों में वातावरण बदला

डॉ. मोहन यादव ने विगत 2 वर्षों में राज्य सरकार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्य किए हैं. इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में दिख रहा है. लाड़ली बहना योजना से घरों के वातावरण में बदलाव आया है. महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के साथ-साथ उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी बढ़ा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) का दायित्व महिलाएं निभा रही हैं. जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाएं पूर्ण दायित्व के साथ चुनौती पूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर रही हैं. शिक्षण संस्थाओं में भी बालिकाएं ही मेरिट लिस्ट में अग्रणी दिखाई देती है. वहीं राज्य सरकार भी महिलाओं की प्रगति में हर कदम पर उनके साथ है. राज्य में सप्ताह में 5 दिन कार्यालय लगने से नौकरीपेशा महिलाओं को सुविधाएं भी हुई हैं.  

अनूठा आयोजन- सीधा संवाद

प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही बहनों से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीधा संवाद किया. इस अनूठे आयोजन में स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्सटाइल, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय बहनों ने अपने अनुभव, चुनौतियां और नवाचार साझा किए. संवाद की शुरुआत में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह केवल संवाद नहीं, बल्कि समाज की उस जीवंत परंपरा का विस्तार है जिसमें बहनें जमीन से आसमान तक हर कदम आगे बढ़ते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज नारी शक्ति केवल भागीदार नहीं, बल्कि नेतृत्व की सक्रिय भूमिका में है.

मां के दिए संस्कार हैं हमारी धरोहर

मुख्यमंत्री ने बहनों से संवाद करते हुए कहा कि मां द्वारा दिए गए संस्कार ही हमारी धरोहर हैं. मुख्यमंत्री ने अपनी मां का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि उनकी मां उनमें और उनके मित्रों में कोई भेद नहीं करती थीं. सब को समान रूप से प्रेम और स्नेह मिलता था. उनका प्रयास है कि मां के दिए संस्कारों के अनुरूप वे भी कार्य कर सकें.

मुख्यमंत्री ने सरगम के सुर को किया सम्मानित, 51 हजार रुपए का नगद पुरस्कार

कार्यक्रम के दौरान बालिका सरगम कुशवाह ने राष्ट्र भक्ति गीत गाया. उसकी सुरमई और आत्म विश्वासपूर्ण प्रस्तुति ने सभी का ध्यान खींच लिया था. मुख्यमंत्री ने सरगम की प्रतिभा की सराहना करते हुए उसे कंठ कोकिला कहकर संबोधित किया और 51 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया. सरगम के सुरों से निकले 51 हजार रुपए नन्ही प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के प्रति मुख्यमंत्री की संवेदनशील सोच को दर्शाते हैं.

हमने प्रशासन की जिम्मेदारी दी नारी शक्ति के हाथ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संवाद करते हुए कहा कि आज प्रदेश के 17 जिलों में महिलाएं कलेक्टर हैं. इसके साथ ही प्रदेश के 16 में से 9 नगरीय निकायों में महिलाएं महापौर हैं. इनमें 7321 पार्षदों में 4154 महिलाएं पार्षद हैं. इसी प्रकार 875 जिला पंचायत सदस्यों में 519 महिलाएं और 6771 जनपद पंचायत सदस्यों में 4068 महिलाएं सदस्य हैं. प्रदेश की 22923 ग्राम पंचायतों में 12319 ग्राम पंचायतों में महिलाएं सरपंच हैं. यह मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रदर्शित करता है. इसके अतिरिक्त कई जिलों में एसपी, नगर निगम अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे दायित्व को बहनें बखूबी संभाल रही हैं. यह बदलाव दर्शाता है कि आधी आबादी से सीधा संवाद अब नीतियों और प्रशासन में भी दिखने लगा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि नारी शक्ति की यह भूमिका समाज को संतुलित, संवेदनशील और मजबूत बनाने में अहम है.

साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी कैंसर मरीजों की कर रही हैं सेवा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में नवाचार करते हुए नए-नए कीर्तिमान रच रहीं हैं. उन्होंने जबलपुर की साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी की चर्चा करते हुए बताया कि वे आध्यात्मिक आश्रम के साथ ही कैंसर मरीजों की सेवा भी कर रही हैं. उन्होंने बताया कि उनके द्वारा स्थापित चिकित्सा संस्थान "विराज हास्पिस" में ऐसे कैंसर मरीज आते हैं जो कि अंतिम समय तक आश्रम में ही रहते हैं. ज्ञानेश्वरी दीदी ऐसे मरीजों का उनके अंतिम समय तक उपचार भी कराती हैं.  

महिला सशक्तिकरण की मिसाल है रतलाम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल रतलाम जिले ने भी कायम की है. जिले में अधिकांश प्रमुख पदों को महिलाएं सुशोभित कर रही हैं. यहां कलेक्टर मीसा सिंह, सीईओ जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन, अपर कलेक्टर डॉ. सारणी श्रीवास्तव, उप संचालक कृषि श्रीमती नीलम चौहान, उप संचालक जनसम्पर्क अनुराधा गहरवाल, सहायक आयुक्त जन जातीय कार्य विभाग रंजना सिंह, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. संध्या बेलसेरे, डीन मेडिकल कॉलेज डॉ. अनिता मुथा, उप संचालक सामाजिक न्याय संध्या शर्मा, डिस्ट्रीक कमांडेंड होमगार्ड रोशनी बिलवाल, एसडीएम रतलाम शहर श्रीमती आर्ची और एसडीएम आलोट रचना शर्मा है.

भारतीय वस्त्रों को आधुनिक पहचान दे रहीं दीपाली शर्मा

टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़ी दीपाली शर्मा ने संवाद में बताया कि वे और उनकी बहन मिलकर पिछले 12–13 वर्षों से हैंडलूम आधारित परिधान ब्रांड चला रही हैं. बाग प्रिंट, चंदेरी फैब्रिक, हैंडलूम खादी और पारंपरिक भारतीय वस्त्रों को आधुनिक सिलुएट और कस्टमाइजेशन के साथ नई पीढ़ी तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि उनका कार्य केवल फैशन तक सीमित नहीं, बल्कि सीधे कारीगरों से जुड़कर हैंडलूम को मजबूत करना है. उनके संस्थान में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहनों को रोजगार मिल रहा है. भारतीय पारंपरिक परिधानों की वैश्विक मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उनके उत्पाद देश-विदेश में पसंद किए जा रहे हैं और जल्द ही वे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर और अधिक महिलाओं को मंच उपलब्ध कराएंगी.

परंपरा से आधुनिकता तक - श्रीमती रेनू नायक

भोपाल की उद्यमी सुश्री रेनू नायक ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि सोच स्पष्ट हो और दृष्टि नवाचारी हो, तो परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम भी संभव है. रेनू नायक “सिग्नेचर बुटीक” का संचालन करती हैं, जहां वे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए नए और समकालीन डिज़ाइन के परिधान के लिए तैयार करती हैं. उनकी विशेषता यह है कि वे प्राचीन महेश्वरी और बाग बटिक जैसे पारंपरिक प्रिंट्स को आधुनिक वेस्टर्न परिधानों के साथ सशक्त रूप से प्रस्तुत कर रही हैं. रेनू नायक का मानना है कि भारतीय और पारंपरिक वस्त्र केवल विरासत नहीं, बल्कि आज की फैशन इंडस्ट्री की सशक्त पहचान भी बन सकते हैं. इसी सोच के साथ वे शासकीय एम्पोरियम मृगनयनी जैसे प्रतिष्ठित मंचों के साथ भी कार्य कर रही हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों और पारंपरिक कला को व्यापक पहचान मिल रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार मानते हुए कहा कि क्षेत्रीय कॉन्क्लेव, एमएसएमई संवाद और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे चीजें पहलें नवोदित उद्यमियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक हैं. मुख्यमंत्री का सकारात्मक संवाद और उद्यमियों के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण प्रदेश में नए व्यवसायों को आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देता है.

स्वास्थ्य सेवा में जन-आंदोलन बना मुक्त अभियान- डॉ. पूजा त्रिपाठी

संवाद में शामिल डॉ. पूजा त्रिपाठी सुपर स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट एवं संस्थापिका ग्लोबल वेलफेयर स्माइल फाउंडेशन ने मुख कैंसर के खिलाफ अपने 15 वर्षों के अभियान की जानकारी साझा की. वर्ष 2011 से वे तंबाकू मुक्त समाज के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रही हैं. डॉ. पूजा त्रिपाठी ने बताया कि उनका मुक्त अभियान आज एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है. वर्ष 2017 में हजारों लोगों को तंबाकू छोड़ने की शपथ दिलाकर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था. वहीं वर्ष 2025 में एक ही दिन, एक ही समय पर लगभग डेढ़ लाख लोगों को तंबाकू छोड़ने की शपथ दिलाकर नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था. उनकी संस्था स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और औद्योगिक इकाइयों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाती है, तंबाकू मुक्त क्षेत्र विकसित करती है और एमओयू के माध्यम से निरंतर अभियान संचालित करती है.

शिक्षा, संवेदना और सशक्तिकरण का संगम- डॉ. अंजली चौधरी

डॉ अंजली चौधरी, शिक्षा के साथ-साथ उद्यमिता और सामाजिक दायित्व की सशक्त मिसाल हैं. वे एलएनसीटी शैक्षणिक संस्थान में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष होने के साथ-साथ बाग मुगालिया में स्वयं की हरि लाइफ सांइसेस का सफल संचालन भी कर रही हैं. उनका मानना है कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं, बल्कि समाज और जीवन को दिशा देने का माध्यम भी है. एक संवेदनशील उद्यमी के रूप में डॉ. अंजली चौधरी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक परामर्श प्रदान करती हैं. इसके साथ ही वे पारिवारिक परामर्श के माध्यम से अनेक परिवारों को मार्गदर्शन और समाधान उपलब्ध करा रही हैं. उनका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाना है, ताकि वे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित निर्णय ले सकें.

प्रेरणा और मिसाल- सुश्री सरगम कुशवाह

जहां चाह होती है, वहां राह होती है. इस कथन को साकार करती हैं सुश्री सरगम कुशवाह, जिन्होंने सशक्त नारी–समर्थ और नारी संवाद कार्यक्रम में अपनी उपस्थित और मधुर सुरों से समां बांध दिया और उपस्थित जनसमूह को भावविभोर भी कर दिया. दृष्टि बाधित होते हुए भी सरगम ने अपने हुनर के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है. बचपन से ही गायन में गहरी रुचि रखने वाली सरगम ने निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए रियलिटी शोज़ में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. उनका मानना है कि संगीत केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मबल और संकल्प का स्वर है.

दीदी सुधाना पशु आहार से बढ़ा दुग्ध उत्पादन

बहन श्रीमती संगीता मालवीय ने बताया कि मैं आत्मनिर्भर महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इच्छावर की बोर्ड की सदस्य हूं. हमारी कंपनी का गठन 31 जनवरी 2021 को एफपीओ योजना के अंतर्गत हुआ था. आज हमारी कंपनी से 2,000 किसान शेयर धारक जुड़े हैं. हम उच्च गुणवत्ता के बीज, खाद, दवाइयां, प्रोम खाद और वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध कराते हैं. दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए हमारा दीदी सुधाना ने पशु आहार तैयार किया है, जिसकी जांच में 96% तक पोषण क्षमता पाई गई है. इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ा है और अब तक कंपनी ने 6.03 करोड़ रुपये का कारोबार और 4.5 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है. श्रीमती मालवीय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. यादव और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का धन्यवाद देती हैं, जिन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर के साथ प्रोत्साहन दिया.

गर्व होता है कि हम मध्य प्रदेश की बेटियां हैं

बहन पिंकी तिवारी ने बताया कि मैं पिछले 18 वर्षों से ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री से जुड़ी हूं. कम्युनिटी रेडियो सेट-अप से लेकर डॉक्यूमेंट्री, कॉर्पोरेट फिल्म मेकिंग, सरकारी कार्यक्रमों की होस्टिंग और वर्तमान में ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन व मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्य कर रही हू्ं. मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लागू योजनाओं से हमें निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन मिलता है. बाहर जाने पर गर्व से कहा जा सकता है कि हम मध्य प्रदेश की बेटियां हैं. उन्होंने कहा कि वे चाहती है कि मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और मार्केटिंग क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली महिलाओं को ऐसा ही सहयोग मिलता रहे, ताकि वे प्रदेश का नाम रोशन करें.

नमो ड्रोन योजना से बदली श्रीमती वंदना केवट की ज़िंदगी

रायसेन जिले की सिलवानी जनपद के ग्राम भानपुर निवासी श्रीमती वंदना केवट स्व-सहायता समूह तथा नमो ड्रोन योजना की मदद से आर्थिक उन्नति कर प्रधानमंत्री श्री मोदी के सपनों को साकार कर रहीं हैं. वंदना केवट अब अपने क्षेत्र में ड्रोन वाली दीदी के नाम से जानी जाती है. श्रीमती वंदना केवट बताती हैं कि स्व-सहायता समूह से जुड़कर उनके जीवन में बदलाव आया है. वह आर्थिक रूप से सक्षम हुईं हैं तथा समाज में भी मान-सम्मान बढ़ा है.

पूर्व मिसेज इंडिया अपेक्षा डबराल श्रीवास्तव बड़ी खुशी के साथ कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महिला सशक्तिकरण की जो मुहिम शुरू की है, उसके अंतर्गत बचपन से लेकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तक के लिए अनेक योजनाए संचालित की जा रही हैं. गृहिणी महिलाओं के साथ-साथ उद्यमी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार निरंतर और प्रभावी रूप से कार्य कर रही है.

निरंतर संवाद से सशक्त होती नारी शक्ति

यह पहला अवसर नहीं है जब मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बहनों से सीधा संवाद किया हो. वे नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही बहनों को अपने निवास पर आमंत्रित कर संवाद करते हैं. इन संवादों के माध्यम से वे उनके कार्यों, चुनौतियों और शासन-प्रशासन से जुड़ी अपेक्षाओं को समझते हैं और नीतिगत सुझावों को गंभीरता से लेते हैं. ऐसे संवाद बहनों को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से लबरेज करते हैं.

और पढ़ें
Published at : 31 Dec 2025 02:01 PM (IST)
Tags :
MP News CM Mohan Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
साउथ सिनेमा
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
हरियाणा
Exclusive: 'मम्मी से की लड़ाई, घर से गुस्से में निकली और...' फरीदाबाद रेप पीड़िता ने बयां किया दर्द
Exclusive: 'मम्मी से की लड़ाई, घर से गुस्से में निकली और...' फरीदाबाद रेप पीड़िता ने बयां किया दर्द
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Mamata Banerjee पर BJP का बड़ा हमला, 'घुसपैठियों को बचाने के लिए गृह मंत्री को धमकी' | TMC Breaking
Faridabad में लिफ्ट देने के बहाने घिनौनी वारदात, दोनों आरोपी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Delhi में घना कोहरा, 300 उड़ानों का हाल बेहाल-148 फ्लाइट्स रद्द | Flight | MP | Faridabad |
Dhurandhar के Donga Bhai Naveen Kaushik: Gadar, Tamasha, Dil Chahta hai और उनकी film journey के यादगार पल
Inside Out With Megha Prasad: 50 साल बाद Gandhi-Modi की तुलना साथ-साथ की जाएगी:Berjis Desai | Author
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
साउथ सिनेमा
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
हरियाणा
Exclusive: 'मम्मी से की लड़ाई, घर से गुस्से में निकली और...' फरीदाबाद रेप पीड़िता ने बयां किया दर्द
Exclusive: 'मम्मी से की लड़ाई, घर से गुस्से में निकली और...' फरीदाबाद रेप पीड़िता ने बयां किया दर्द
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
टेलीविजन
सिद्धार्थ शुक्ला और शेफाली जरीवाला की अचानक मौत से अभी भी सदमे में हैं गोविंदा की भांजी आरती सिंह, झेल रही एंग्जायटी
सिद्धार्थ और शेफाली की मौत से अभी भी सदमे में हैं गोविंदा की भांजी आरती सिंह,झेल रही एंग्जायटी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
शिक्षा
पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम
पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम
रिलेशनशिप
Feelings Confusion: लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में... किस वजह से होता है कंफ्यूजन, क्या ये स्थिति नॉर्मल?
लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में... किस वजह से होता है कंफ्यूजन, क्या ये स्थिति नॉर्मल?
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Embed widget