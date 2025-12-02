इंदौर: आधी रात को अचानक पहुंचे आश्रय स्थल CM मोहन यादव, श्रमिकों का हाल जाना, बांटे कंबल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार रात इंदौर के दयालबाग स्थित आश्रय स्थल का देर रात 10:30 बजे औचक निरीक्षण किया. उन्होंने वहां अस्थायी रूप रह रहे लोगों से बातचीत की और आश्रय स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी आश्रयग्राहियों को कंबल वितरित किए, जिससे ठंड के मौसम में उन्हें राहत मिल सके.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने झाबुआ निवासी कमल, दाहोद के संकेत एवं संजय,इंदौर में पानी टंकी की चौकीदारी कर रहे चुन्नी लाल सहित अन्य श्रमिकों से उनके यहां आने के कारण, कार्य-स्थिति और आश्रय स्थल पर मिल रही सुविधाओं के बारे में चर्चा की.

सीएम ने लोगों की जरूरतों के बारे में पूछा

उन्होंने आश्रय स्थल में ठहरे लोगों की दिनचर्या, समस्याओं और उनकी जरूरतों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की. इस दौरान परिक्रमावासी अनिल से भी मुख्यमंत्री ने संवाद किया, जिन्होंने बताया कि वे धार्मिक परिक्रमा पूरी कर वापस लौटे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उनसे चर्चा करते हुए कहा कि आपकी सेवा व दर्शन कर हम भी धन्य हो गए है. इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण मौजूद थे.

मुख्यमंत्री ने काल भैरव धाम में किए दर्शन

आश्रय स्थल निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव पास ही स्थित श्री काल भैरव धाम पहुंचे, जहाँ उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और जनकल्याण की कामना की.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए की ठंड में कोई भी प्रदेश में खुले में न सोए. कम्बल और अलाव की समुचित व्यवस्था की जाए. उन्होंने निर्देश दिए की सभी नगर-निगम, नगर पालिकाएं और नगर पंचायतों में बेघर लोगों के ठहरने की बेहतर व्यवस्था हो. इसमें लापरवाही न देखने को मिले. निरीक्षण के साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत कर सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनसे सरकार का फीडबैक भी लिया.