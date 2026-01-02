ग्वालियर में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने और पैरों तले कुचलने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है. इस मामले में एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा सहित 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है. यह घटना ग्वालियर में एसपी ऑफिस के बाहर बिना अनुमति किए गए प्रदर्शन के दौरान सामने आई.

क्या है पूरा मामला?

ग्वालियर में रक्षक मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के चित्र का अपमान किए जाने का आरोप है. प्रदर्शन के दौरान तस्वीर जलाने और उसे पैरों तले रौंदने से माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस घटना के बाद शहर में आक्रोश फैल गया.

इस प्रदर्शन में अनिल मिश्रा सहित रक्षक मोर्चा से जुड़े लोग शामिल बताए गए हैं. आरोप है कि बिना प्रशासनिक अनुमति एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया. इस दौरान बाबा साहब की तस्वीर के साथ की गई अभद्रता का वीडियो और फोटो भी सामने आए.

भीम आर्मी और दलित संगठनों का विरोध

घटना के विरोध में भीम आर्मी और अन्य दलित संगठनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया. संगठनों ने बाबा साहब के अपमान को लेकर कड़ा ऐतराज जताया. उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. दलित संगठनों ने पुलिस को घटना से जुड़े फोटो और वीडियो सबूत के तौर पर सौंपे. संगठनों का कहना था कि बाबा साहब का अपमान समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है. इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग लगातार की जा रही थी.

लगातार विरोध और सबूत सामने आने के बाद पुलिस ने देर रात कार्रवाई की. अनिल मिश्रा सहित कुल आठ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी. इस पूरे घटनाक्रम के बाद ग्वालियर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या न हो.