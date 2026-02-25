हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशशंकराचार्य विवाद के बीच कंप्यूटर बाबा ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, कर दी यह बड़ी मांग

शंकराचार्य विवाद के बीच कंप्यूटर बाबा ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, कर दी यह बड़ी मांग

Shankaracharya Controversy: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की आशंका है. कंप्यूटर बाबा ने राष्ट्रपति के नाम पत्र में सनातन की रक्षा की मांग की है.

By : अवधेश कुमार मिश्र | Updated at : 25 Feb 2026 04:57 PM (IST)
Preferred Sources

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ POCSO एक्टर के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद उन्हें कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है. इस बीच कंप्यूटर बाबा (नामदेव दास त्यागी) ने न्याय की मांग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है. कंप्यूटर बाबा ने शंकराचार्य के पक्ष में राष्ट्रपति से मांग की है कि जल्द से जल्द मामले में जांच कर इंसाफ हो. 

राष्ट्रपति के नाम पत्र भेजे जाने के बाद कंप्यूटर बाबा ने कहा, "आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सम्मान एवं सर्व समाज तथा सनातन धर्म की गरिमा और रक्षा हेतु न्याय की मांग की गई है. हमारी प्रार्थना है कि सत्य की विजय हो, धर्म का पताका सदैव ऊंचा रहे और संतों के सम्मान की रक्षा सुनिश्चित हो. सत्मेव जयते. यही सनातन का मूल मंत्र है. जय गौमाता."

कंप्यूटर बाबा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मां दुर्गा का रूप

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पत्र में लिखा गया है, "हम सभी भारतीय नागरिक गौरवान्वित हैं कि आप जैसी विदुषी संविधान के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं और इसीलिए हम आपमें मां सरस्वती के दर्शन करते हैं. सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान भी आप ही में निहित है और इसलिए आप मां दुर्गा शक्ति का रूप भी हैं."

अविमुक्तेश्वरानंद के खिला षड्यंत्र का आरोप

कंप्यूटर बाबा ने पत्र में लिखा है, "हमारे पूजनीय शंकराचार्य श्री श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र कर, संपूर्ण सनातन धर्म पर आक्रमण करने वाले महा पापियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो."

'प्रयागराज पुलिस ने की झूठी कार्रवाई'

कंप्यूटर बाबा ने आरोप लगाया है कि प्रयागराज पुलिस ने शंकराचार्य के खिलाफ झूठी कार्रवाई की है. उनका दावा है कि यह बात किसी से छुपी नहीं है. उन्होंने राष्ट्रपति से कहा है, "आपके प्रकाशीय कार्यकाल को कलंकित करती उक्त घटना पर आपका संज्ञान आवश्यक है."

इस बीच कंप्यूटर बाबा ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ झुंसी पुलिस थाना, प्रयागराज में की गई 'असत्य कार्रवाई' पर संज्ञान लें और सनातन धर्म और संतों के मान की रक्षा करें.

 

About the author अवधेश कुमार मिश्र

अवधेश कुमार मिश्र की पत्रकारिता 2009 में पोस्ट प्रोडक्शन एसिस्टेंट के तौर पर दूरदर्शन से शुरू हुई. जनवरी 2010 से साधना न्यूज़ में रिपोर्टर के तौर पर अवधेश ने मेनस्ट्रीम न्यूज़ मीडिया में एंट्री ली करियर के नए पायदान पर पहुंचने लगे. रिपोर्टिंग और स्टिंग ऑपरेशन्स के बाद अवधेश मिश्रा ने साधना न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में एंकरिंग शुरु की. साधना न्यूज़ के बाद न्यूज़ 24 और ज़ी मीडिया में अवधेश ने कार्य किया. जी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में अवधेश ने अपने 7 साल के दौर में हर विधा पर काम किया. एंकरिंग के साथ ही साथ अवधेश की रिपोर्टिंग सराही भी गई और कई बार चर्चा का विषय बनी. बीते 5 साल से अवधेश एबीपी नेटवर्क में एंकर कम प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं. Abp गंगा में 'उत्तर मांगे प्रदेश ' नाम का टॉप रेटिंग डिबेट शो किया। बीते 2 वर्ष से अवधेश ABP News में एंकरिंग और रिपोर्टिंग कर रहें हैं. 2010 के बाद से अवधेश ने सभी महाकुम्भ कवर किये हैं. अवधेश कुमार मिश्र संस्कृत और मॉस कम्युनिकेश से एम.ए किया है साथ ही साथ वो बीएड और एमएड के भी डिग्रीधारक हैं. अवधेश मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं.
Read
Published at : 25 Feb 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Computer Baba MP News Avimukteshwaranand Shankaracharya Avimukteshwaranand
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
शंकराचार्य विवाद के बीच कंप्यूटर बाबा ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, कर दी यह बड़ी मांग
शंकराचार्य विवाद के बीच कंप्यूटर बाबा ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, कर दी यह बड़ी मांग
मध्य प्रदेश
Indore News: सरोगेसी के नाम पर रेप! महिला से लगातार हैवानियत, डॉक्टर ने 8 महीने रखा कैद, बच्चा लेकर फरार
इंदौर: सरोगेसी के नाम पर रेप! महिला से लगातार हैवानियत, डॉक्टर ने 8 महीने रखा कैद, बच्चा लेकर फरार
मध्य प्रदेश
Chhindwara News: डेढ़ साल से फाइलों में दबा था 'हक', कलेक्टर की फटकार के बाद 5 परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी
छिंदवाड़ा: डेढ़ साल से फाइलों में दबा था 'हक', कलेक्टर की फटकार के बाद 5 परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी
मध्य प्रदेश
भोपाल: धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, दो बहनें मिलकर बिछाती थीं जाल, 4 गिरफ्तार
भोपाल: धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, दो बहनें मिलकर बिछाती थीं जाल, 4 गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Donlad Trump Speech: संसद में भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप!, 'अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया' |
PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पाकिस्तान को लगी आग! ले आया ये प्रस्ताव, बोला- 'मुस्लिम देशों के खिलाफ...'
PM मोदी के इजरायल दौरे से पाकिस्तान को लगी आग! ले आया ये प्रस्ताव, बोला- 'मुस्लिम देशों के खिलाफ...'
क्रिकेट
क्या जिम्बाब्वे ने कभी भारत को टी20 इंटरनेशनल मैच में हराया है? कितनी बार हुआ आमना-सामना; देखें हेड टू हेड आंकड़े
क्या जिम्बाब्वे ने कभी भारत को टी20 इंटरनेशनल मैच में हराया है? कितनी बार हुआ आमना-सामना; देखें हेड टू हेड आंकड़े
बॉलीवुड
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
विश्व
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
ट्रेंडिंग
स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल
स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल
किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget