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CM मोहन यादव ने सामूहिक विवाह समारोह में की सहभागिता, 101 जोड़ों को दिया आशीर्वाद
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्र के लवकुशनगर के समीप ग्राम सिजई में हुए नि:शुल्क सामूहिक विवाह समारोह में सहभागिता की.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्र के लवकुशनगर के समीप ग्राम सिजई में हुए नि:शुल्क सामूहिक विवाह समारोह में सहभागिता की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'एक्स' पर कहा कि सामूहिक विवाह समारोह से पहले परमपूज्य युगपुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज से शुभाशीष प्राप्त किया. साथ ही विवाह समारोह में परिणय सूत्र में बंधे 101 नवविवाहित जोड़ों को उनके सुखद एवं मंगलमय दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया.
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