योग गुरु बाबा रामदेव ने सोमवार को जमशेदपुर में धीरेंद्र शास्त्री के कृष्ण वाले बयान पर निशाना साधते हुए तीखा हमला बोला. इस दौरान बाबा रामदेव ने धीरेंद्र शास्त्री को कड़ी नसीहत दी. बाबा रामदेव के बयान के बाद अब धीरेंद्र शास्त्री की प्रतिक्रिया सामने आई है. बाबा रामदेव के बयान पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से पलटवार किया.

पठानकोट में अपने एक धार्मिक प्रोग्राम में पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री ने बाबा रामदेव द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो हमारे बड़े हैं. जो आशीर्वाद देंगे हमें मंजूर है. अपने प्रवचन से पहले पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बाबा रामदेव के बयान को कहा कि वह संत लोग है कुछ दिन पहले वह हमारी तारीफ कर रहे थे, अब उन्होंने मेरे बारे में भी जो बोला है वह हमसे बड़े हैं कुछ भी कह सकते हैं.

धीरेंद्र शास्त्री ने आगे क्या कहा?

धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि वह हमेशा हमें स्नेह करते हैं. 4 दिन पहले उन्होंने हमारे बारे में बहुत अच्छा बोला और अब चार दिन बाद क्या हो गया, लेकिन हमें उनकी हर बात मंजूर है. उन्होंने यह भी कहा कि हम संतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं.

उन्होंने कहा कि हमने हमेशा उन्हें अभिभावक के रूप में देखा. हमको निंदा भी स्वीकार है और प्रशंसा भी स्वीकार है. हम किसी भी प्रकार से संतों के प्रति अवहेलना का भाव सपने में भी नहीं कर सकते. उन्होंने आगे कहा कि हम सदा संतो के थे, हम सदा हिंदुओं के थे, हम हिंदुओं के एकता के लिए हैं. जोड़ने के लिए हैं. तोड़ने के लिए नहीं हैं.

बाबा रामदेव ने धीरेंद्र शास्त्री को लेकर क्या कहा?

बाबा रामदेव ने धीरेंद्र शास्त्री को लेकर कहा कि राम और कृष्ण की तुलना नहीं करनी चाहिए और सनातन के नाम पर ढोंग नहीं किया जा सकता. उन्होंने बाबा बागेश्वर को नसीहत देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर ऐसी बातें करने से बचना चाहिए.

बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोग न वेद पढ़े है न दर्शन, न लोकतंत्र और न ही संविधान को जानते है. बस बकवास करते हैं और कहते हैं कि हम सनातनी है. हम हिन्दू धर्म को बचाएंगे. अरे तुम खुद ही को बचा लो."

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