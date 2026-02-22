हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP: दतिया में विकास की सौगात, CM मोहन ने 529 करोड़ के 71 कार्यों का किया लोकार्पण और भूमिपूजन

MP: दतिया में विकास की सौगात, CM मोहन ने 529 करोड़ के 71 कार्यों का किया लोकार्पण और भूमिपूजन

MP News: दतिया में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 529 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया. सीएम मोहन ने कहा कि दतिया विकास, महिला सशक्तिकरण और किसान समृद्धि का मॉडल बन रहा है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 22 Feb 2026 10:32 AM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को दतिया जिले के सेवढ़ा तहसील मुख्यालय में 529 करोड़ लागत के 71 विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज दतिया विकास, नवाचार, महिला सशक्तिकरण और किसान समृद्धि का एक रोल मॉडल बन गया है.

दतिया में एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ-दतिया से भोपाल फ्लाईट भी शुरू हो गई है. खजुराहो से नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन के जरिए दिल्ली अब दतिया से चंद घंटों की दूरी पर आ गया है. उन्होंने कहा कि दतिया में मां पीताम्बरा लोक का निर्माण तेजी से प्रगति पर है. इससे जिले के पर्यटन को नए पंख लगेंगे और इसे एक नई धार्मिक एवं आध्यात्मिक पहचान भी मिलेगी. 

पहले पेयजल संकट था, आज हर घर में नल से जल- सीएम मोहन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि करीब सवा 2 हजार करोड़ रूपए की लागत वाली रतनगढ़ सिंचाई परियोजना से इस क्षेत्र के 40 हजार से अधिक किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि दतिया जिले के नशामुक्ति  कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक समय था, जब दतिया पेयजल संकट से जूझा करता था. आज हर घर में नल से जल पहुंच रहा है. 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना पर काम चल रहा है. इसका भरपूर लाभ दतिया जिले के किसानों को भी मिलेगा. अब किसानों को सिंचाई के लिए पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं है. जिले में 1.48 लाख हेक्टेयर से अधिक भू-रकबे में सिंचाई सुविधा का विस्तार होने से यहां कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है. बीते दो सालों में यहां 7 लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण हुआ है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ जिले के 1.37 लाख से अधिक किसानों को मिल रहा है. फसल बीमा योजना यहां के 1.26 लाख से अधिक किसानों का सुरक्षा कवच बनी है.

दुग्ध उत्पादन बढ़ाना हमारा लक्ष्य- सीएम मोहन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों को पर्याप्त बिजली और सिंचाई की सुविधा मिल रही है. किसानों को सोलर पंप देकर बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. हमारी सरकार आने तक प्रदेश का सिंचाई रकबा 44 लाख हेक्टेयर था, जो पिछले डेढ़-दो साल में बढ़कर 55 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. शासकीय गौ-शालाओं के लिए प्रति गाय अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया है. पात्र हितग्राहियों को डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में 25 गाय पालने पर 10 लाख रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम दतिया को विकास का केन्द्र बनाकर रहेंगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हितग्राहियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के हितलाभ भी वितरित किए.

विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण एवं भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दतिया जिले के लिए कुल 529 करोड़ रूपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इसमें 299 करोड़ 32 लाख रूपए की लागत से 50 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 230 करोड़ 44 लाख रूपए की लागत से 21 नए विकास कार्यों का भूमिपूजन शामिल है. मुख्यमंत्री ने जिन कार्यों का लोकार्पण किया, उनमें प्रमुख रूप से 47 करोड़ 96 लाख रुपए से सिंध नदी पर बने नवीन उच्चस्तरीय पुल का लोकार्पण शामिल है. इससे करीब 200 गांवों के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा. 

मुख्यमंत्री ने 53 करोड़ 20 लाख रुपए से जल जीवन मिशन के तहत 122 गांवों की नल-जल योजनाओं का लोकार्पण, 40 करोड़ रुपए से ग्राम बसई में बने जिले के पहले सांदीपनी विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण एवं लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम बड़ौनी में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का लोकार्पण भी किया. नवनिर्मित सांदीपनी विद्यालय से क्षेत्र के 1500 से अधिक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समृद्ध प्रयोगशाला और खेल सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी सौगातें जिले की अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और ग्रामीण विकास को नई दिशा प्रदान करेंगी.

मुख्यमंत्री ने की प्रमुख घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दतिया से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 475 करोड़ रूपए से नई सड़क बनाने की घोषणा की. उन्होंने इंदरगढ़ में नवीन बस स्टैंड की घोषणा करते हुए कहा कि सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए भी राशि दी जाएगी. सेवढ़ा में नया इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा. इंदरगढ़ में 8.5 किलोमीटर लंबा बायपास बनाया जायेगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने द्वारका योजना के अंतर्गत नगर परिषद सेवढ़ा को विभिन्न विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रूपए देने की घोषणा की.  

अगले सत्र से स्कूलों में दिया जाएगा नि:शुल्क दूध

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार संबल योजना के माध्यम में मुश्किल वक्त में गरीब भाई-बहनों के परिवार के साथ खड़ी है. प्रदेश की बहनों के सशक्तिकरण के लिए लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपए की सौगात दी जा रही है. प्रदेश में अगले सत्र की शुरुआत से ही स्कूलों में नि:शुल्क दूध बांटने की योजना शुरू की जाएगी. इससे बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य और पोषण का लाभ मिलेगा. हमारी सरकार शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को किताबें, साइकिल और लैपटॉप प्रदान कर रही है. 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सड़क हादसों में घायल जरूरतमंदों की मदद के लिए राज्य सरकार ने राहवीर योजना शुरू की है. गरीब परिवार के लोगों को अस्पताल में डेढ़ लाख का नि:शुल्क इलाज मिलेगा और घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को पुरस्कार स्वरूप 25 हजार रुपए दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है. इसी साल प्रदेश में सरकारी बसों की शुरुआत की जाएगी. सभी क्षेत्रों में सड़क परिवहन की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा.

सामूहिक विवाह समारोह को करें प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य में नशा मुक्ति का आंदोलन चल रहा है. शराबबंदी की दिशा में कार्य करते हुए सरकार ने 19 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है. भगवान राम और कृष्ण से संबंधित सभी स्थलों को तीर्थ बनाया जाएगा. प्रदेश में सामूहिक विवाह समारोह को प्रोत्साहन मिलना चाहिए. राज्य सरकार फिजूलखर्ची रोकने के लिए हर परिवार की सहायता करने के लिए तैयार है.

Published at : 22 Feb 2026 10:32 AM (IST)
