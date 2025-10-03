एमपी से राजस्थान तक 'जानलेवा सिरप' का कहर, छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 9 हुआ 

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कई बच्चों की वायरल फीवर के बाद किडनी खराब होने से मौत हो गई है. यह दर्दनाक घटना थमने का नहीं ले रही है. छिंदवाड़ा में गुरुवार (2 अक्टूबर) की देर रात हुई एक मौत को मिलाकर अब तक 9 मौतें हो चुकी हैं. परासिया एसडीएम शुभम यादव ने बताया कि अभी हमने प्रीकॉशनरी तौर पर यह कार्रवाई की है. हमारे पास 1420 बच्चों की लाइन लिस्ट है, जो सर्दी, बुखार और जुकाम से ग्रसित रहे हैं.