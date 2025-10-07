एक्सप्लोरर
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
किडनी फेल हो जाने से एक और बच्ची की मौत
छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव की रहने वाली है जेयूशा
इसका भी प्राथमिक उपचार प्रवीण सोनी ने किया था
नागपुर के GMC हॉस्पिटल में चल रहा था जेयूशा का इलाज
अकेले छिंदवाड़ा में टोटल 16 बच्चों की मौत
पांढुर्ना - बैतूल मिलाकर 19 बच्चों की मौत(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
पंजाब
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement
मध्य प्रदेश
7 Photos
दशहरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा शाही अंदाज, बेटे महाआर्यमन के साथ की हथियारों की पूजा
मध्य प्रदेश
9 Photos
एमपी: कभी देखी है हाथियों की ऐसी मौज! कान्हा नेशनल पार्क में छुट्टी पर कर रहे जश्न, देखें तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL