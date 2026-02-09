Video: पहले डंडे से पीटा, फिर बाल पकड़कर पटका... MP में BJP नेता की दबंगई का वीडियो वायरल

Video Viral: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने मध्य प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो सिहावल विधानसभा क्षेत्र (जिला–सीधी) के ग्राम बहरी का है, जहां बीजेपी नेता संतोष पाठक खुलेआम एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला को लाठी, लात-घूंसों और हाथों से पीटा जा रहा है. आरोपी नेता महिला के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है. आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने खड़े रहते हैं, लेकिन कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता. इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सत्ता के दम पर कोई भी कानून से ऊपर हो सकता है?

सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में बीजेपी नेता की दबंगई साफ झलकती है. दिनदहाड़े सार्वजनिक स्थान पर महिला के साथ की गई यह हिंसा न सिर्फ कानून का मज़ाक उड़ाती है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा पर भी बड़ा सवालिया निशान लगाती है. जिस प्रदेश में “लाड़ली बहना” और महिला सम्मान की बातें की जाती हैं, वहीं सत्ताधारी दल का नेता इस तरह की हरकत करता दिखे तो भरोसा डगमगाना लाज़मी है.

राजनीति और महिला सम्मान के दावे

राजनीतिक दल अक्सर महिला सशक्तिकरण और सम्मान की बातें करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इस घटना में साफ दिखती है. अगर नेताओं का व्यवहार ही ऐसा हो, तो समाज को क्या संदेश जाता है? यह घटना राजनीतिक दोहरेपन को उजागर करती है.

क्या यही है इनका असली संस्कार

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. एक यूजर ने लिखा, “लाड़ली बहन BJP के लिए सिर्फ़ वोट मशीन है सत्ता मिलते ही वही बहन सरेआम पीटी जाती है यही है इनका असली संस्कार.” एक अन्य यूजर ने कहा, “राजनीतिक दल कोई भी हो, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, मंच पर नहीं.”