ट्विशा शर्मा केस: समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिवंगत मॉडल ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत को भोपाल की एक अदालत ने मंगलवार को 14 दिन और बढ़ा दी है. दोनों पर दहेज के लिए मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप है.

ट्विशा शर्मा के परिवार की ओर से पेश वकील अंकुर पांडे ने बताया कि जज शोभना भलवे की अदालत में दोनों आरोपी वर्चुअली पेश हुए. CBI ने 30 जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. दोनों आरोपी फिलहाल भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं.

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12 मई को मिली थीं लटकी हुई

ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई अवस्था में मिली थीं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गले में फंदा कसने और शरीर पर कई चोटों का जिक्र है. जांच में खामियों के आरोप के बाद मामले को CBI को सौंप दिया गया था.

परिवार ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप

ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया कि 9 दिसंबर 2025 को हुई शादी के बाद ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे और लगातार मानसिक प्रताड़ना देते थे. परिवार ने दावा किया कि 12 मई की रात ट्विशा ने अपनी मां से 9:41 बजे बात की थी, जिसमें पति को चिल्लाते हुए सुना गया. इसके बाद अचानक कॉल कट गई. ननद को बताया गया कि ट्विशा अब नहीं रहीं.

15 मई को दर्ज FIR में परिवार ने दहेज, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे. 2 जून को अदालत ने दोनों को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा था. CBI अब मामले की गहन जांच कर रही है. ट्विशा शर्मा 33 वर्ष की थीं और पूर्व अभिनेत्री व मॉडल थीं. इस मामले ने पूरे देश में चर्चा पैदा की थी.

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