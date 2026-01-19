मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है. उन्होंने कथावाचकों रामभद्राचार्य और अनिरुद्धाचार्य का नाम लेकर कथावाचकों के खिलाफ टिप्पणी की और उन्हें महिला विरोधी बताया.

आरडी प्रजापति 'एससी-एसटी ओबीसी महासम्मेलन' को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने कथावाचकों की टिप्पणियों पर नाराजगी जताते हुए कहा, "आज बहन-बेटियों की जो इज्जत लुट रही है, उसके दोषी पांच बाबा हैं. इस देश के अंदर जो पांच बाबा हैं, वो करोड़ों की भीड़ में बहन-बेटियों को गाली देते हैं."

रामभद्राचार्य के खिलाफ विवादित टिप्पणी

दरअसल, कुछ समय पहले कथावाचक रामभद्राचार्य ने WIFE का फुल फॉर्म बताते हुए उन्हें 'वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय' कहा था. इसी बयान के खिलाफ टिप्पणी करते हुए पूर्व बीजेपी विधायक ने बेहद विवादित भाषा का इस्तेमाल किया. उन्होंने रामभद्राचार्य की माता जी का जिक्र करते हुए गलतबयानी की और कथावाचक को 'अभद्रा' बुलाया.

अनिरुद्धाचार्य पर भी भड़के बीजेपी नेता

वहीं, हाल ही में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने 25 साल की लड़कियों को लेकर जो बयान दिया था, उसपर भी खूब विवाद हुआ था. महिला संगठनों के साथ-साथ नेताओं और आम जनता ने भी अनिरुद्धाचार्य की आलोचना की थी. उनके इसी बयान पर अब आरडी प्रजापति ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "एक बाबा लाली लगाकर कहता है हमारी बहन-बेटियां 25 साल की उम्र में मुंह मारकर आती हैं, अपनी जवानी उतार कर आती हैं. उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं चाहता हूं उनको फांसी दी जाए. ऐसे संतों को जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए जो व्यास पीठ से बोलते हैं."

वीडियो वायरल होने पर हंगामा

विवादित बयान देते हुए आरडी प्रजापति ने यह तक कहा दिया, "बहन-बेटियां अब प्लॉट हो गई हैं. कोई भी 100 बार रजिस्ट्री कराओ, 1000 बार रजिस्ट्री कराओ." बताया जा रहा है कि आरडी प्रजापति का यह वीडियो जबसे इंटरनेट पर वायरल हुआ है, तबस हंगामा मच गया है. सोशल मीडिया यूजर्स बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

कौन हैं आरडी प्रजापति?

आरडी प्रजापति ने साल 2013 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था और जीत भी हासिल की थी. साल 2018 में उनके बजाय बीजेपी ने उनके बेटे राजेश प्रजापति को टिकट दिया. वह भी जीते और 2023 तक विधायक रहे. इसके बाद आरडी प्रजापति ने समाजवादी पार्टी जॉइन कर ली. 2024 में टीकमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़े तो, लेकिन हार गए.