मध्य प्रदेश: कटनी में बंजरग दल के नेता की गोली मारकर हत्या, फिर आरोपी प्रिंस ने किया सुसाइड
Katni News: पुलिस ने आरोपियों की पहचान अकरम और प्रिंस जोसेफ के रूप में की है. पुलिस एसपी ने बताया कि घटना में चिन्हित किए गए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
मध्य प्रदेश के कटनी में बजरंग दल के नेता निलेश उर्फ नीलू राजक की देर रात करीब 11:30 बजे दो बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपियों की पहचान अकरम और प्रिंस जोसेफ के रूप में की है. घटना के बाद प्रिंस जोसेफ के पिता ने आत्महत्या कर ली, जबकि उसकी मां ने जहर खाने की कोशिश की.
क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं, भाजपा विधायक संजय पाठक ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. वहीं परिजनों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है. परिजनों की तरफ से न्याय की मांग की गई है.
बीजेपी विधायक मौके पर पहुंचे
इस घटना पर भाजपा विधायक संजय पाठक मौके पर पहुंचे है. विधायक ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.
वहीं बीजेपी विधायक ने पुलिस को शिकायती पत्र भी भेजा है. परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदम दर्ज कर लिया गया है. इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.
पुलिस एसपी ने मामले पर क्या कहा?
इस घटना पर कटनी एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि, इस घटना में लगातार पुलिस प्रयासरत है. घटना में चिन्हित किए गए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. इसमें स्थानीय नागरिकों के द्वारा मांग की गई थी कि घटना में जो भी संलिप्त हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
एसपी ने कहा कि इसमें जो भी लोग संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं उन्होंने कहा कि, टीआई के द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई हैं. जिसके तहत उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर लाइन हाजिर किया गया है. इसी के साथ अन्य जो भी लोग घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा.
आरोपियों की गिरफ्तारी पर बताते हुए कहा कि उनकी तलाशी जारी है, जल्द ही गिरफ्तार कर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. एसपी ने बताया कि घटना में अकरम और प्रिंस नाम के व्यक्ति का नाम सामने आया है. दोनों की तलाश की जा रही है. वहीं उन्होंने बताया कि तथ्यात्मक जानकारी की पुष्टि करते हुए वैधनिक कार्रवाई की जा रही है.
