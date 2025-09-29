झारखंड: घाटशिला उपचुनाव को लेकर अंतिम मतदाता सूची जारी, इतने हजार नए वोटर्स जुड़े

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: घाटशिला उपचुनाव को लेकर अंतिम मतदाता सूची जारी, इतने हजार नए वोटर्स जुड़े

Ghatshila Bye Election 2025: झारखंड के घाटशिला उपचुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ, जिसमें 5171 नए नाम जुड़े, जिससे कुल मतदाता संख्या 2,55,823 हो गई.

By : किशन कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Sep 2025 10:06 PM (IST)
झामुमो विधायक और झारखंड शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के अगस्त में निधन के बाद खाली हुई घाटशिला (आरक्षित) सीट की अंतिम मतदाता सूची में 5171 नए नाम जोड़े गए हैं. झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि घाटशिला (अ.जा.) क्षेत्र के उपचुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण सोमवार (29 सितंबर) को अंतिम रूप से जारी हुआ.

उन्होंने घाटशिला के लोगों से कहा कि वे अंतिम सूची में अपना नाम जरूर जांच लें. जिनका नाम सूची में न हो, वे जल्दी बीएलओ या चुनाव आयोग की वेबसाइट से फॉर्म-6 भरें. इससे उपचुनाव में वे हिस्सा ले सकेंगे.

घाटशिला में 4456 मतदाता बढ़े

मुख्य अधिकारी ने कहा कि अंतिम प्रकाशन में घाटशिला क्षेत्र में 4456 मतदाता जुड़े. इनमें 1585 पुरुष और 2871 महिलाएं शामिल हैं. पुनरीक्षण के तहत 2 सितंबर को प्रारंभिक सूची में 2,51,367 मतदाता थे. अब यह संख्या 2,55,823 हो गई. प्रारंभिक में पुरुष 1,23,314 और महिलाएं 1,28,050 थीं. अंतिम में ये 1,24,899 और 1,30,921 पहुंच गईं.

अंतिम मतदाता सूची जारी

के. रवि कुमार ने कहा कि घाटशिला की खाली सीट के छह महीने के अंदर चुनाव आयोग उपचुनाव कराएगा. इस कारण सभी मतदान केंद्रों, एईआरओ, ईआरओ और डीईओ कार्यालयों में अंतिम सूची जारी हुई. राजनीतिक दलों को इसकी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी भी दी गई.

मतदान केंद्र 300 हो गए

के. रवि कुमार ने बताया कि पुनरीक्षण में 1200 से ज्यादा मतदाताओं वाले केंद्रों का समायोजन किया गया. अब घाटशिला में 218 स्थानों पर कुल 300 मतदान केंद्र हैं. इस दौरान 12 नए केंद्र बने. साथ ही तीन केंद्रों का अन्य के साथ विलय हुआ.

चुनाव के लिए 10 सीआरपीएफ कंपनियों का प्रस्ताव

पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण पूरा हो गया. 4000 से अधिक नए नाम वोटर सूची में जुड़े. चुनाव की तैयारी में 10 सीआरपीएफ कंपनियों का प्रस्ताव भेजा गया है.

Published at : 29 Sep 2025 10:06 PM (IST)
Jharkhand By Election Jharkhand News Bye Election 2025
