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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: आंदोलनरत छात्रों से मिले बाबूलाल मरांडी, CBI जांच की मांग

झारखंड: आंदोलनरत छात्रों से मिले बाबूलाल मरांडी, CBI जांच की मांग

Jharkhand Students Protest: रांची में आंदोलनरत छात्रों से मिले बाबूलाल मरांडी ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की. भाजपा ने छात्रों को समर्थन देने का ऐलान किया.

Written By : IANS एजेंसी |  Updated at : 05 Aug 2026 08:17 PM (IST)
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झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बुधवार (5 अगस्त) को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात की. करीब 15 मिनट तक छात्रों से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें पूरी तरह जायज हैं और भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उनके साथ खड़ी रहेगी.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में यह केवल पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि नौकरियां बेचने का मामला है. उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीएससी, जेएसएससी-सीजीएल, उत्पाद सिपाही भर्ती समेत कई परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं. उनके अनुसार, केवल 14वीं जेपीएससी परीक्षा ही नहीं, बल्कि पिछले 6 वर्षों में आयोग की ओर से कराई गई सभी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

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भाजपा ने छात्रों की मांग का किया समर्थन

मरांडी ने कहा कि छात्रों की मांग है कि विवादित परीक्षाओं को रद्द कर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और इससे कम पर वे तैयार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा भी इसी मांग का समर्थन करती है और विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगी.

उन्होंने आरोप लगाया कि उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा और जेएसएससी की कुछ परीक्षाओं में चुनिंदा अभ्यर्थियों को पहले से प्रश्न और उत्तर याद कराए गए.

JPSC और JSSCअधिकारियों को हटाने की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में लंबे समय तक कटऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए और बाद में जारी कटऑफ से चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए.

उन्होंने मांग की कि जेपीएससी और जेएसएससी के अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक को तत्काल हटाया जाए. साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए. बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर छात्रों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के बीच छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनसे संवाद करने या उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की गंभीर पहल नहीं की है.

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इस दौरान भाजपा के कई विधायक और पदाधिकारी भी मौजूद रहे. इनमें सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, मनोज यादव, नागेंद्र महतो, डॉ. नीरा यादव, आलोक चौरसिया, देवेंद्र कुंवर, अमित यादव, शत्रुघ्न महतो, उज्ज्वल दास, मंजू कुमारी, प्रदीप प्रसाद, पूर्णिमा साहू, आजसू विधायक निर्मल महतो, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही और प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी समेत अन्य नेता शामिल रहे.

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Published at : 05 Aug 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
Babulal Marandi BJP Jharkhand News Jharkhand Protest
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