रांची प्रोटेस्ट: सरकार ने छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया, सोमवार को होगी बैठक

रांची में JPSC और JSSC CGL परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब बातचीत की दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है. आंदोलन के 23वें दिन सरकार की ओर से छात्रों को एक बार फिर बातचीत के लिए बुलाया गया है. सूत्रों के मुताबिक, सोमवार दोपहर 2 बजे रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक प्रस्तावित है. सरकार चाहती है कि बातचीत के जरिए लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को खत्म किया जाए.

सोमवार को स्टेट गेस्ट हाउस में होगी बातचीत

सरकार की ओर से छात्रों के डेलीगेशन को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है. सरकार का प्रतिनिधिमंडल छात्रों की मांगों और उनकी शिकायतों पर बातचीत करना चाहता है. हालांकि, छात्र इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है. छात्र संगठन आज रात तक सरकार को बताएंगे कि वे सोमवार की बैठक में शामिल होंगे या नहीं.

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9 अगस्त को भी हुई थी सरकार और छात्रों की वार्ता

इससे पहले 9 अगस्त को भी सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई थी. हालांकि, उस बैठक के बाद भी छात्रों की मांगों पर कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका. इसके बाद छात्रों का आंदोलन जारी रहा. अब सरकार की ओर से दोबारा बातचीत का न्योता दिए जाने के बाद सभी की नजर छात्रों के अगले फैसले पर है.

CBI जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग

छात्रों का मुख्य मुद्दा JPSC और JSSC CGL परीक्षा में कथित धांधली है. आंदोलन कर रहे छात्र पूरे मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही उनकी मांग है कि JSSC CGL परीक्षा को रद्द किया जाए और परीक्षा प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए.

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छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. ऐसे में सोमवार को होने वाली संभावित बैठक काफी अहम मानी जा रही है. अगर छात्र सरकार के बुलावे पर बातचीत के लिए पहुंचते हैं, तो लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद में समाधान की नई उम्मीद बन सकती है.