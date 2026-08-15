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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची प्रोटेस्ट: JPSC JSSC अभ्यर्थियों का बड़ा ऐलान, सभी जिलों में होगा पुतला दहन

रांची प्रोटेस्ट: JPSC JSSC अभ्यर्थियों का बड़ा ऐलान, सभी जिलों में होगा पुतला दहन

Student Protest In Ranchi: छात्रों ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री हमारी मांगें पूरी नहीं कर सकते तो इस्तीफे दे दें. छात्र JPSC और JSSC परीक्षा रद्द के साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 15 Aug 2026 10:01 PM (IST)
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झारखंड के रांची में चल रहे  छात्र आंदोलन ने अब नया मोड़ ले लिया है,जिसमें छात्रों ने अब सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर दी है. छात्रों ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री हमारी मांगें पूरी नहीं कर सकते तो इस्तीफे दे दें. छात्र JPSC और JSSC परीक्षा रद्द के साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. र्व्विवार को प्रदेश के सभी जिलों में सरकार का पुतला फूंका जाएगा.

(अपडेट जारी है)

Published at : 15 Aug 2026 10:01 PM (IST)
Tags :
Student Protest Ranchi News Jharkhand News
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