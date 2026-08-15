रांची प्रोटेस्ट: JPSC JSSC अभ्यर्थियों का बड़ा ऐलान, सभी जिलों में होगा पुतला दहन

झारखंड के रांची में चल रहे छात्र आंदोलन ने अब नया मोड़ ले लिया है,जिसमें छात्रों ने अब सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर दी है. छात्रों ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री हमारी मांगें पूरी नहीं कर सकते तो इस्तीफे दे दें. छात्र JPSC और JSSC परीक्षा रद्द के साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. र्व्विवार को प्रदेश के सभी जिलों में सरकार का पुतला फूंका जाएगा.

(अपडेट जारी है)