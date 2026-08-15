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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडगिरिडीह: CHC में नहीं खुला तिरंगा, डंडे से किया गया ध्वजारोहण

गिरिडीह: CHC में नहीं खुला तिरंगा, डंडे से किया गया ध्वजारोहण

Independence Day 2026: गिरिडीह में स्वतंत्रता दिवस पर गांवां CHC में तिरंगा न खुलने से किरकिरी हुई. वहीं, झंडा मैदान में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने भव्य समारोह में सलामी दी.

Written By : पंचानंद राय |  Updated at : 15 Aug 2026 08:56 PM (IST)
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झारखण्ड के गिरिडीह जिले में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला, लेकिन इस दौरान दो बिल्कुल अलग तस्वीरें भी सामने आईं. एक तरफ जहां झंडा मैदान में राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की मौजूदगी में मुख्य समारोह पूरे राजकीय सम्मान के साथ भव्य तरीके से संपन्न हुआ, वहीं दूसरी तरफ जिले के गांवां स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में ध्वजारोहण के दौरान भारी लापरवाही सामने आई. CHC की इस अजीबोगरीब घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर गांवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) परिसर में झंडोतोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने निर्धारित समय पर झंडा फहराने की प्रक्रिया शुरू की. लेकिन जैसे ही रस्सी खींची गई, एक असहज करने वाली स्थिति पैदा हो गई. रस्सी खींचने पर तिरंगा ऊपर तो पहुंच गया, लेकिन गांठ फंसने के कारण वह खुल ही नहीं पाया.

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झंडा फहराने में हुई फजीहत

मौके पर मौजूद लोगों ने तिरंगे को खोलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली. काफी देर तक चले इस असमंजस के बाद, स्वास्थ्य केंद्र के ही एक कर्मचारी को डंडे के सहारे ऊपर लगे झंडे तक पहुंचना पड़ा. कर्मचारी ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह डंडे से तिरंगे की गांठ खोली, जिसके बाद जाकर झंडोतोलन की प्रक्रिया पूरी हो सकी. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग स्वास्थ्य विभाग की बिना तैयारी के राष्ट्रीय पर्व मनाने को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण दिन के लिए पहले से उचित तैयारी होनी चाहिए थी. फिलहाल अधिकारियों ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

झंडा मैदान में गरिमामय समारोह, मंत्री ने ली परेड की सलामी

CHC की इस अव्यवस्था से उलट, गिरिडीह के ऐतिहासिक झंडा मैदान में 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह बेहद गरिमामय रहा. कार्यक्रम में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. उन्होंने पूरे सम्मान के साथ ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी. इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया, जिससे पूरा मैदान देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया.

समारोह में पुलिस और सुरक्षा बलों की अलग-अलग टुकड़ियों ने शानदार परेड में हिस्सा लिया. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने परेड का निरीक्षण किया और जवानों के बेहतरीन अनुशासन व कदमताल की जमकर सराहना की.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा मन, उत्कृष्ट प्रतिभागी हुए सम्मानित

मुख्य समारोह में स्कूली बच्चों की भागीदारी भी आकर्षण का केंद्र रही. बच्चों ने देशभक्ति गीतों और मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया. उनकी प्रस्तुतियों पर पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. इस अवसर पर मंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों और जवानों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया. कार्यक्रम में जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे.

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Published at : 15 Aug 2026 08:56 PM (IST)
Tags :
15 August India Independence Day Giridih News Jharkhand News Independence Day 2026
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