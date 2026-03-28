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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडअसम में गूंजा 'जोहार- जोहार', कोकराझार में हेमंत सोरेन की चुनावी सभा, बोले- 'जनता तीर धनुष को...'

असम में गूंजा 'जोहार- जोहार', कोकराझार में हेमंत सोरेन की चुनावी सभा, बोले- 'जनता तीर धनुष को...'

Hemant Soren News: झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने आगामी असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोकराझार में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सालों से पीड़ित शोषित और वंचित समाज अपने हक-अधिकार के लिए वोट करेगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 28 Mar 2026 11:54 PM (IST)
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं. उनकी चुनावी सभाओं की शुरूआत हो चुकी है. कोकराझार के गोसाईगांव में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए JMM के उम्मीदवार फ्रेडरिक्सन हांसदा के लिए वोट मांगे. उन्होंने भरोसा जताया कि यहां की जनता तीर-धनुष को अपना आशीर्वाद देगी. इस दौरान उन्होंने बीजेपी को भी घेरा और लोगों से अपील करते हुए कहा कि अब झुकने का नहीं बल्कि अधिकार लेने का वक्त है.

जनसभा के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा, ''सदियों से जिस तरीके से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उससे खड़ा होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमलोगों ने इच्छा शक्ति जगा ली तो फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा. कई बार हम असम में आए लेकिन उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहां पर नेतृत्व करने का मौका मिलेगा. आपके बीच में आपके साथ संघर्ष में हम हिस्सा बनेंगे. आप एक कदम चलिए और हम 10 कदम आपको साथ लेकर चलेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं. आपके इस आंदोलन में कोई भी सामने आएगा तो सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से उसको लड़ना होगा.''

वंचित समाज अपने हक-अधिकार के लिए वोट करेगा- हेमंत सोरेन

उन्होंने असम में अपनी चुनावी सभा का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''आज असम के गोसाईगांव, कोकराझार में लोगों के बीच पहुंचा. आगामी असम विधानसभा चुनाव में वर्षों से पीड़ित शोषित और वंचित समाज अपने हक-अधिकार के लिए वोट करेगा, तीर-धनुष को चुनेगा.''

आपका मान-सम्मान तीर-धनुष आपके साथ- हेमंत सोरेन

उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में लिखा, ''सदियों से संघर्ष करने को मजबूर असम का शोषित और वंचित वर्ग अब संघर्ष नहीं करेगा. आपका मान-सम्मान तीर-धनुष आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं. बारिश के बीच लोगों में यह उत्साह उसी की बानगी है.'' दरअसल कोकराझार के गोसाईगांव में हेमंत सोरेन के चुनावी जनसभा के दौरान बारिश होने लगी, लोग छाता लगाए हुए जनसभा में मौजूद रहकर झारखंड के सीएम की बात सुनते हुए नजर आए. 

आदिवासी समुदाय के अधिकारों की उठाई आवाज

उन्होंने जनसभा के दौरान चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी समुदाय की पहचान और अधिकारों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया. JMM का मानना है कि असम में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से जाकर बसे लाखों आदिवासी समुदाय राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शक्ति हैं, जिनकी आवाज अभी तक मुख्यधारा की राजनीति में अपेक्षित रूप से नहीं उठाई गई है. इसी सामाजिक आधार पर पार्टी वहां अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है. 126 सीटों वाली असम विधानसभा में झामुमो 18 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है. 

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Published at : 28 Mar 2026 11:54 PM (IST)
Tags :
Kokrajhar JMM Jharkhand News HEMANT SOREN
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