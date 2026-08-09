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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJPSC आंदोलन: ED जांच के लिए सोरेन सरकार तैयार, 3 परीक्षाएं होंगी रद्द

JPSC आंदोलन: ED जांच के लिए सोरेन सरकार तैयार, 3 परीक्षाएं होंगी रद्द

JPSC Ranchi Protest: झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार परीक्षा धांधली मामले में वित्तीय लेन देन की जांच ईडी से कराने को तैयार हो गई है. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी.

Written By : अवधेश कुमार मिश्र |  Updated at : 09 Aug 2026 04:41 PM (IST)
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झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत जारी है. बैठक किसी भी समय खत्म हो सकती है और इन मुद्दों पर बनी सहमति की औपचारिक घोषणा हो सकती है. बातचीत सकारात्मक नतीजे तक पहुंचती दिख रही है. सूत्रों के मुताबिक, छात्रों और मंत्रियों की बैठक में मंत्रियों के द्वारा आंदोलनकारियों को चार बातें कही गई हैं. पहला ये कि परीक्षा धांधली मामले में वित्तीय लेन-देन की जांच सरकार ED से कराने को तैयार है. 

दूसरी बात कि फिलहाल तीन परीक्षाएं JPSC बैकलॉग 2023, JPSC बैकलॉग 2025 और 14वीं प्रीलिम्स की परीक्षा रद्द होगी. सूत्रों ने ये भी बताया कि मंत्रियों ने छात्रों से कहा कि TDPL एजेंसी द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं की जांच होगी. साथ ही JPSC और JSSC रिफॉर्म के लिए IIM और XISS संस्थान की सरकार मदद लेगी.

हमने चोरी पकड़ ली है- हेमंत सोरेन

इन सब के बीच सीएम हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि सभी की चिंता सरकार करती है. हमारे नौजवान आंदोलन में बैठे हैं.  सरकार की गतिविधियों के कारण ही आंदोलन पर बैठे हैं, अधिकार मांग कर रहे हैं. हमने चोरी पकड़ ली है, जिन्होंने चोरी की है उन्हें कड़ी सजा मिलेगी. इस मिट्टी में जन्म लिया है, इसी में दफन होंगे. 

सरकार की पूरी कोशिश है कि आपको न्याय मिले- हेमंत सोरेन

सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा, ''सरकार की पूरी कोशिश है कि आपको न्याय मिले. इस विषय को लेकर राजनीतिक छत्रछाया लेने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन कुछ महत्वकांक्षी लोग हैं, जो इस रास्ते को अपना रहे हैं.  पूरे देश के नौजवानों पर नजर है. बड़े बड़े ज्ञानी लगें है. इसमें विद्वान लोग लगे हैं और जब बुद्धिजीवी लोग गलत में लगते हैं तो कितना बुरा होता है, ये मैं देख रहा हूं. निर्भीक होकर सरकार के पास अपनी बात लेकर आइए. सिर्फ आंदोलनकारियों की ही नहीं, जो घर पर भी हैं, उनकी बात भी सुनी जाएगी. उसके अनुरूप चीजें तैयार होंगी.''

जितनी असमानता बढ़ेगी, तनाव और बढ़ेगा- हेमंत सोरेन

उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का जिक्र कर केंद्र को घेरा. उन्होंने कहा, ''आपने देखा कि किस तरीके से नौजवानों को डराने धमकाने का काम किया गया, उससे काम ना चले तो लाठी डंडे और गोली चलाओ, पैलेट गन चलाओ, उससे भी बात ना बने तो देशद्रोही बना दो. देश में रहने वाले सभी व्यक्ति को संविधान समान अधिकार देता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आजाद होने के इतने साल बाद भी हर समाज एक समान नहीं हो पाया. गरीब और गरीब होता चला गया. अमीर और अमीर होता चला गया. जितनी असमानता बढ़ेगी, तनाव और बढ़ेगा.''

हर समस्या का समाधान संवाद से होता है- हेमंत सोरेन

झारखंड के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि लोकतंत्र को चुनौती देने के लिए एक बड़ा समूह ताकत के साथ लगा हुआ है. झारखंड वीरों की भूमि है. आज 25 साल के उम्र का राज अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, इनको ये पच नहीं रहा है. चेहरा छिपाकर भ्रमित करने का काम किया जा रहा है. हर चीज का समाधान संवाद से होता है. किसी भी समस्या का समाधान लाठी डंडों ले नहीं होता है, नुकसान ही होता है. आपकी चिंता हमारी चिंता है. मैं कोई बूढ़ा नहीं हूं. मैं आपको आश्वास्त करता हूं कि आपके साथ न्याय होगा.''

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About the author अवधेश कुमार मिश्र

अवधेश कुमार मिश्र की पत्रकारिता 2009 में पोस्ट प्रोडक्शन एसिस्टेंट के तौर पर दूरदर्शन से शुरू हुई. जनवरी 2010 से साधना न्यूज़ में रिपोर्टर के तौर पर अवधेश ने मेनस्ट्रीम न्यूज़ मीडिया में एंट्री ली करियर के नए पायदान पर पहुंचने लगे. रिपोर्टिंग और स्टिंग ऑपरेशन्स के बाद अवधेश मिश्रा ने साधना न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में एंकरिंग शुरु की. साधना न्यूज़ के बाद न्यूज़ 24 और ज़ी मीडिया में अवधेश ने कार्य किया. जी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में अवधेश ने अपने 7 साल के दौर में हर विधा पर काम किया. एंकरिंग के साथ ही साथ अवधेश की रिपोर्टिंग सराही भी गई और कई बार चर्चा का विषय बनी. बीते 5 साल से अवधेश एबीपी नेटवर्क में एंकर कम प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं. Abp गंगा में 'उत्तर मांगे प्रदेश ' नाम का टॉप रेटिंग डिबेट शो किया। बीते 2 वर्ष से अवधेश ABP News में एंकरिंग और रिपोर्टिंग कर रहें हैं. 2010 के बाद से अवधेश ने सभी महाकुम्भ कवर किये हैं. अवधेश कुमार मिश्र संस्कृत और मॉस कम्युनिकेश से एम.ए किया है साथ ही साथ वो बीएड और एमएड के भी डिग्रीधारक हैं. अवधेश मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
JPSC Ranchi News Jharkhand News HEMANT SOREN
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