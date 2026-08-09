JPSC आंदोलन: ED जांच के लिए सोरेन सरकार तैयार, 3 परीक्षाएं होंगी रद्द

झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत जारी है. बैठक किसी भी समय खत्म हो सकती है और इन मुद्दों पर बनी सहमति की औपचारिक घोषणा हो सकती है. बातचीत सकारात्मक नतीजे तक पहुंचती दिख रही है. सूत्रों के मुताबिक, छात्रों और मंत्रियों की बैठक में मंत्रियों के द्वारा आंदोलनकारियों को चार बातें कही गई हैं. पहला ये कि परीक्षा धांधली मामले में वित्तीय लेन-देन की जांच सरकार ED से कराने को तैयार है.

दूसरी बात कि फिलहाल तीन परीक्षाएं JPSC बैकलॉग 2023, JPSC बैकलॉग 2025 और 14वीं प्रीलिम्स की परीक्षा रद्द होगी. सूत्रों ने ये भी बताया कि मंत्रियों ने छात्रों से कहा कि TDPL एजेंसी द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं की जांच होगी. साथ ही JPSC और JSSC रिफॉर्म के लिए IIM और XISS संस्थान की सरकार मदद लेगी.

हमने चोरी पकड़ ली है- हेमंत सोरेन

इन सब के बीच सीएम हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि सभी की चिंता सरकार करती है. हमारे नौजवान आंदोलन में बैठे हैं. सरकार की गतिविधियों के कारण ही आंदोलन पर बैठे हैं, अधिकार मांग कर रहे हैं. हमने चोरी पकड़ ली है, जिन्होंने चोरी की है उन्हें कड़ी सजा मिलेगी. इस मिट्टी में जन्म लिया है, इसी में दफन होंगे.

सरकार की पूरी कोशिश है कि आपको न्याय मिले- हेमंत सोरेन

सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा, ''सरकार की पूरी कोशिश है कि आपको न्याय मिले. इस विषय को लेकर राजनीतिक छत्रछाया लेने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन कुछ महत्वकांक्षी लोग हैं, जो इस रास्ते को अपना रहे हैं. पूरे देश के नौजवानों पर नजर है. बड़े बड़े ज्ञानी लगें है. इसमें विद्वान लोग लगे हैं और जब बुद्धिजीवी लोग गलत में लगते हैं तो कितना बुरा होता है, ये मैं देख रहा हूं. निर्भीक होकर सरकार के पास अपनी बात लेकर आइए. सिर्फ आंदोलनकारियों की ही नहीं, जो घर पर भी हैं, उनकी बात भी सुनी जाएगी. उसके अनुरूप चीजें तैयार होंगी.''

जितनी असमानता बढ़ेगी, तनाव और बढ़ेगा- हेमंत सोरेन

उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का जिक्र कर केंद्र को घेरा. उन्होंने कहा, ''आपने देखा कि किस तरीके से नौजवानों को डराने धमकाने का काम किया गया, उससे काम ना चले तो लाठी डंडे और गोली चलाओ, पैलेट गन चलाओ, उससे भी बात ना बने तो देशद्रोही बना दो. देश में रहने वाले सभी व्यक्ति को संविधान समान अधिकार देता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आजाद होने के इतने साल बाद भी हर समाज एक समान नहीं हो पाया. गरीब और गरीब होता चला गया. अमीर और अमीर होता चला गया. जितनी असमानता बढ़ेगी, तनाव और बढ़ेगा.''

हर समस्या का समाधान संवाद से होता है- हेमंत सोरेन

झारखंड के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि लोकतंत्र को चुनौती देने के लिए एक बड़ा समूह ताकत के साथ लगा हुआ है. झारखंड वीरों की भूमि है. आज 25 साल के उम्र का राज अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, इनको ये पच नहीं रहा है. चेहरा छिपाकर भ्रमित करने का काम किया जा रहा है. हर चीज का समाधान संवाद से होता है. किसी भी समस्या का समाधान लाठी डंडों ले नहीं होता है, नुकसान ही होता है. आपकी चिंता हमारी चिंता है. मैं कोई बूढ़ा नहीं हूं. मैं आपको आश्वास्त करता हूं कि आपके साथ न्याय होगा.''

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