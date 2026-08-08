रांची: छात्रों-सरकार के बीच कल फिर होगी बातचीत, अगले 36 घंटे अहम

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्रों का आंदोलन शनिवार (08 अगस्त) को 15वें दिन भी जारी रहा. रविवार (9 अगस्त) को आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच फिर बातचीत होगी. छात्रों ने मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है और 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का भी ऐलान कर चुके हैं. ऐसे में अगले 36 घंटे बेहद अहम होंगे.

छात्रों से मिली सीजेपी की टीम

इस बीच सीजेपी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है. कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को इन छात्रों के बीच पहुंचा है. सीजेपी डेलिगेशन ने कहा कि जहां कहीं भी छात्रों के हक और अधिकार छीने जाएंगे वहां हम उनके साथ खड़े रहेंगे.

दो राउंड की हो चुकी है बैठक

बता दें कि रांची में छात्रों के आंदोलन की तीव्रता लगातार बढ़ रही है. सरकार और छात्रों के बीच दो राउंड की बैठक के बाद भी समाधान नहीं निकल पा रहा है. मोर्चे पर मोर्चे बनते जा रहे हैं. सबकी नजर 10 अगस्त यानी सोमवार पर है जब प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे या उससे पहले सरकार छात्रों की मांग मानकर प्रदर्शन खत्म करवा पाती है, ये सवाल पूरे झारखंड में गूंज रहा है.

आंदोलनकारी छात्रों के दूसरे गुट से भी बात

शनिवार को सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारी छात्रों के दूसरे गुट से भी बात की गई है. रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में JPSC-JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार के डेलिगेशन ने बात की. इस दौरान छात्रों ने विवादित परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई और ईडी से जांच की मांग के साथ ही व्यवस्था में सुधार वाली मांग सामने रखी. करीब एक घंटे तक चली बैठक सकारात्मक मानी जा रही है.

शुक्रवार (9 अगस्त) को भी सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों के एक गुट से बात की थी. कल रात भी एक घंटे से ज्यादा देर तक चर्चा हुई लेकिन ठोस नतीजा अभी तक नहीं निकला है. हालांकि इस बैठक के बाद सरकार ने छात्रों से सुझाव मांगने के लिए एक ईमेल आईडी भी जारी कर दी है.

छात्रों के दूसरे गुट ने भी आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया है. वहीं अब झारखंड सरकार ने NSUI, JCM समेत अन्य संगठनों से भी बातचीत की तैयारी शुरू कर दी है.

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