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निशिकांत दुबे का निशाना, 'अभिजीत दीपके जैसे लोगों से राहुल गांधी मुकाबला...'

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन को लेकर कहा कि विपक्ष का नेतृत्व खत्म हो चुका है. अभिजीत दीपके और शरजील इमाम जैसे लोग उनके नेता बन गए हैं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 12 Oct 2026 08:12 PM (IST)
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INDIA ब्लॉक के विरोध मार्च पर BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला बोला है. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को घेरा. बीजेपी सांसद ने कहा कि ये भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं. विपक्ष का नेतृत्व खत्म हो चुका है. उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी शरजील इमाम और अभिजीत दीपके जैसे लोगों से मुकाबला कर रहे हैं इसीलिए वे और भी ज्यादा पागलपन दिखा रहे हैं.

BJP सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बातचीत में सवाल उठाते हुए पूछा, ''क्या आपने कभी सुना है कि 1947 से लेकर आज तक लोग विरोध या आंदोलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हों? जैसे इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान को ताक पर रखकर इमरजेंसी लागू की, वैसे ही उनके पोते अब वही करने की कोशिश कर रहे हैं. वो भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं.''

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सीईसी को हटाने के लिए महाभियोग लाना होगा- निशिकांत दुबे

उन्होंने आगे कहा, ''अगर प्रधानमंत्री को हटाना है, तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो चुनाव के जरिए या अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें गिराएंगे. अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना. जबकि भारत के चीफ जस्टिस याचिका पर सुनवाई करते हैं. आप SLP या याचिका दायर करेंगे और आपकी तरफ से कोई वकील केस की पैरवी करेगा. क्या आपने कभी किसी को धरना प्रदर्शन के लिए इस तरह सुप्रीम कोर्ट जाते देखा है?'' 

'अभिजीत दीपके और शरजील जैसे लोग नेता बन गए'

गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए कहा, ''वे पागल हो गए हैं. विपक्ष का नेतृत्व खत्म हो चुका है. अभिजीत दीपके और शरजील इमाम जैसे लोग उनके नेता बन गए हैं. राहुल गांधी असल में शरजील इमाम और अभिजीत दिपके जैसे लोगों से मुकाबला कर रहे हैं इसीलिए वे और भी अधिक पागलपन दिखा रहे हैं.''

अगर ये हार जाते हैं तो चुनाव आयोग खराब है- निशिकांत दुबे

जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव रद्द होने चाहिए लेकिन झारखंड का नाम नहीं ले रहे हैं. इस सवाल पर निशिकांत दुबे ने कहा, ''अगर उनमें हिम्मत है, तो वे पहले केरल, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा दिलवाएं. और अरविंद केजरीवाल की बात करें, तो वे भगवंत मान से इस्तीफा दिलवाएं. यह कैसी घटिया बात कर रहे हैं? 

उन्होंने कहा कि अगर ये जीत जाते हैं, तो बहुत अच्छा है और अगर हार जाते हैं तो चुनाव आयोग खराब है. वे हमारी तरह ही संसद सदस्य हैं. इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है. वो अपने घर में बड़े लाट साहब होंगे लेकिन संविधान के हिसाब से उनकी हैसियत वही है जो हमारी है.

स्टारलिंक भारत की सुरक्षा के लिए खतरा? निशिकांत दुबे का बड़ा दावा

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 12 Oct 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
Nishikant Dubey BJP Jharkhand NEWS
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