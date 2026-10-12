निशिकांत दुबे का निशाना, 'अभिजीत दीपके जैसे लोगों से राहुल गांधी मुकाबला...'
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन को लेकर कहा कि विपक्ष का नेतृत्व खत्म हो चुका है. अभिजीत दीपके और शरजील इमाम जैसे लोग उनके नेता बन गए हैं.
INDIA ब्लॉक के विरोध मार्च पर BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला बोला है. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को घेरा. बीजेपी सांसद ने कहा कि ये भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं. विपक्ष का नेतृत्व खत्म हो चुका है. उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी शरजील इमाम और अभिजीत दीपके जैसे लोगों से मुकाबला कर रहे हैं इसीलिए वे और भी ज्यादा पागलपन दिखा रहे हैं.
BJP सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बातचीत में सवाल उठाते हुए पूछा, ''क्या आपने कभी सुना है कि 1947 से लेकर आज तक लोग विरोध या आंदोलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हों? जैसे इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान को ताक पर रखकर इमरजेंसी लागू की, वैसे ही उनके पोते अब वही करने की कोशिश कर रहे हैं. वो भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं.''
#WATCH | Delhi: On the INDIA bloc protest march, BJP MP Nishikant Dubey says, "Have you ever heard, from 1947 until today, of people going to the Supreme Court to stage protests or agitations? Just as Indira Gandhi set the Constitution of India aside to impose the Emergency, her grandson is now attempting to do the very same thing—he wants to dismantle the Indian Constitution. If the Prime Minister is to be removed, there are only two ways: either through an election or by toppling him via a no-confidence motion. If the Chief Election Commissioner is to be removed, there is only one path: bringing an impeachment motion in Parliament—while the Chief Justice of India hears the petition. You would file an SLP or a petition, and a lawyer would appear on your behalf to argue the case; you wouldn't go there to stage a sit-in protest. Have you ever seen anyone go to the Supreme Court like this? He is mad. And the opposition's leadership has collapsed. People like Abhijeet Dipke and Sharjeel Imam have become their leaders; Rahul Gandhi is effectively competing with the likes of Sharjeel Imam and Abhijeet Dipke. That is why he is displaying even greater madness. If he has the courage, let him first ensure the resignation of the Chief Ministers of Kerala, Tamil Nadu, Jharkhand, Karnataka, Himachal Pradesh and Telangana. And speaking of Arvind Kejriwal, let him make Bhagwant Mann resign. What kind of cheap, absurd talk is this? If they win, everything is fine; if they lose, the Election Commission is bad. He is a Member of Parliament, just like us. He holds no status beyond that. He might be a 'big shot' within his own party or household, but under the Constitution, his status is exactly the same as ours."— ANI (@ANI) October 12, 2026
सीईसी को हटाने के लिए महाभियोग लाना होगा- निशिकांत दुबे
उन्होंने आगे कहा, ''अगर प्रधानमंत्री को हटाना है, तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो चुनाव के जरिए या अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें गिराएंगे. अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना. जबकि भारत के चीफ जस्टिस याचिका पर सुनवाई करते हैं. आप SLP या याचिका दायर करेंगे और आपकी तरफ से कोई वकील केस की पैरवी करेगा. क्या आपने कभी किसी को धरना प्रदर्शन के लिए इस तरह सुप्रीम कोर्ट जाते देखा है?''
'अभिजीत दीपके और शरजील जैसे लोग नेता बन गए'
गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए कहा, ''वे पागल हो गए हैं. विपक्ष का नेतृत्व खत्म हो चुका है. अभिजीत दीपके और शरजील इमाम जैसे लोग उनके नेता बन गए हैं. राहुल गांधी असल में शरजील इमाम और अभिजीत दिपके जैसे लोगों से मुकाबला कर रहे हैं इसीलिए वे और भी अधिक पागलपन दिखा रहे हैं.''
अगर ये हार जाते हैं तो चुनाव आयोग खराब है- निशिकांत दुबे
जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव रद्द होने चाहिए लेकिन झारखंड का नाम नहीं ले रहे हैं. इस सवाल पर निशिकांत दुबे ने कहा, ''अगर उनमें हिम्मत है, तो वे पहले केरल, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा दिलवाएं. और अरविंद केजरीवाल की बात करें, तो वे भगवंत मान से इस्तीफा दिलवाएं. यह कैसी घटिया बात कर रहे हैं?
उन्होंने कहा कि अगर ये जीत जाते हैं, तो बहुत अच्छा है और अगर हार जाते हैं तो चुनाव आयोग खराब है. वे हमारी तरह ही संसद सदस्य हैं. इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है. वो अपने घर में बड़े लाट साहब होंगे लेकिन संविधान के हिसाब से उनकी हैसियत वही है जो हमारी है.
स्टारलिंक भारत की सुरक्षा के लिए खतरा? निशिकांत दुबे का बड़ा दावा