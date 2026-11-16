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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडकैप्टन स्मित मच्छार को छठ पर विशेष सम्मान, 174 लोगों की जान बचाने के लिए ऐसे बोला थैंकयू

कैप्टन स्मित मच्छार को छठ पर विशेष सम्मान, 174 लोगों की जान बचाने के लिए ऐसे बोला थैंकयू

झारखंड के जमशेदपुर में कलाकार विशेंद्र नारायण सिंह ने छठ घाट पर एक विशेष पेंटिंग बनाई है. जिसमें छठ पूजा के साथ कैपटन स्मित मच्छार की तस्वीर बनाकर उन्हें सम्मानित किया है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 16 Nov 2026 06:55 AM (IST)
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झारखंड के जमशेदपुर में छठ महापर्व के पावन अवसर पर मानगो के युवा कलाकार विशेंद्र नारायण सिंह द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष 2026 में भी स्वर्णरेखा घाट पर एक विशेष संदेशपरक कलाकृति तैयार की गई है. कलाकार ने अपनी छठ पूजा घाट की पेंटिंग को भारतीय विमानन जगत के साहसी कैप्टन स्मित मच्छार के सम्मान में समर्पित किया है.

हाल ही में दुबई से इजराइल जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में सह-पायलट द्वारा हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित मच्छार ने अदम्य साहस का परिचय दिया. उनके प्रयास से विमान में सवार 174 लोगों की जान बच सकी. उनके साहस की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी की.

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पेंटिंग बनी आकर्षण का केंद्र 

स्वर्ण रेखा नदी के छठ घाट पर बनी पेंटिंग में छठी मैया की आराधना करती व्रती महिलाओं, भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने की परंपरा और कैप्टन स्मित मच्छार के साहस को विशेष रूप से दर्शाया गया है. जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग घाट पर पहुंच रहे हैं और कलाकार की तारीफ भी कर रहे हैं. 

पहले भी कई पेंटिंग बना चुके 

विशेंद्र नारायण सिंह इससे पहले कोरोना और लॉक डाउन के समय बड़े पत्थर पर पेंटिंग बना चुके हैं. जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस से भारत माता को बचाने व लोगों को घरों में रहने का सन्देश दिया था. पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने मानगो घाट पर भारतीय सेना के पराक्रम को समर्पित ऑपरेशन सिंदूर थीम पर पेंटिंग तैयार की थी. विशेंद्र समय-समय पर जागरूकता अभियानों के संदर्भ में पेंटिंग बनाते रहे हैं. जिस कारण उनकी कलाकृति की सराहना होती है.

विशेंद्र इस बार छठ पूजा पर कैप्टन स्मित मच्छार की कलाकृति से फिर सुर्ख़ियों में आ गए हैं. स्थानीय लोगों ने इस काम के लिए उनकी काफी तारीफ की है.

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Published at : 16 Nov 2026 06:55 AM (IST)
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