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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडसरायकेला: भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर निकली पदयात्रा, पूर्व CM चंपई सोरेन के साथ उमड़ी भीड़

सरायकेला: भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर निकली पदयात्रा, पूर्व CM चंपई सोरेन के साथ उमड़ी भीड़

पूर्व CM एवं स्थानीय विधायक चंपई सोरेन के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती, जनजातीय गौरव दिवस एवं झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सरायकेला में पदयात्रा निकाली गई.

Written By : चंद्रमणि |  Updated at : 15 Nov 2026 06:01 PM (IST)
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धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती, जनजातीय गौरव दिवस एवं झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सरायकेला में पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक चंपई सोरेन के नेतृत्व में विशाल पदयात्रा निकाली गई. इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, बलिदान और आदिवासी समाज के स्वाभिमान, अधिकार एवं सांस्कृतिक पहचान का संदेश दिया गया.

इस अवसर पर चंपई सोरेन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के गौरव हैं. उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के शोषण और अत्याचार के विरुद्ध उलगुलान का नेतृत्व कर जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया. उनका जीवन और बलिदान सदैव अन्याय तथा धर्मांतरण के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देता रहेगा.

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'कांग्रेस ने हमेशा झारखंड आंदोलन को कुचलने का किया काम'

उन्होंने कहा कि झारखंड का निर्माण लंबे संघर्ष, हजारों आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान का परिणाम है. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए अलग राज्य का सपना साकार किया था. अगर केन्द्र में भाजपा की सरकार नहीं बनती, तो शायद अलग झारखंड राज्य भी नहीं बनता. क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा झारखंड आंदोलन को कुचलने, और आंदोलनकारियों पर गोली चलवाने का काम किया.

पूर्व सीएम ने आदिवासी युवा नेत्री निशा भगत की असामयिक मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है. उन्होंने कहा कि वीर सिदो-कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू, पड़हा राजा सोमा मुंडा तथा सूर्या हांसदा जैसे हर उस व्यक्ति को खामोश किया जा रहा है, जो भी इस राज्य में आदिवासियों/ मूलवासियों के हक एवं अधिकारों के लिए आवाज उठाने का प्रयास कर रहा है.

'झारखंड के महागठबंधन सरकार की जंगलराज से तुलना'

चंपई सोरेन ने झारखंड के महागठबंधन सरकार की तुलना जंगलराज से करते हुए कहा, "जब न्याय की उम्मीद लेकर कोई महिला पुलिस थाने पहुंचती है और वहीं उसके साथ रेप जैसी शर्मनाक घटना होती है, तो फिर आम आदमी कहाँ जाये?"

उन्होंने कहा कि 1961 में आदिवासी धर्म कोड हटाने वाली कांग्रेस से दशकों तक समाज को केवल राजनीतिक नारों और आयोजनों तक सीमित रखा. लेकिन भाजपा ने ना सिर्फ हमारे लिए अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया, हमारी संथाली भाषा को मान्यता दी, हमारे गौरवशाली इतिहास को सम्मान दिया, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाओं से लाखों परिवारों का जीवन बदल कर रख दिया.

चंपई सोरेन ने याद दिलाया कि कांग्रेस के कई दशकों के शासन के बावजूद झारखंड में सिर्फ 13 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल थे, जबकि भाजपा के 12 वर्षों में उनकी संख्या 91 हो चुकी है. इनमें से 51 स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, जहाँ आदिवासी समाज के 1.32 लाख बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार आदिवासी समाज को जमीन पर अधिकार, युवाओं को रोजगार, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिलाओं को सुरक्षा और समाज को सम्मान देने का काम कर रही है. केन्द्र सरकार जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने विकास की रफ्तार को रोक दिया है.

उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान हमारा सपना एक ऐसा राज्य बनाने का था, जिसमें समाज की आखिरी पंक्ति पर खड़े व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर हो सके, लेकिन यह राज्य सरकार उसके विपरीत काम कर रही है. भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड बनाने, आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा करने और राज्य को भ्रष्टाचार एवं कुशासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष जारी रहेगा. 

इस पदयात्रा का समापन बिरसा मुंडा चौक पर धरती आबा की प्रतिमा को माल्यार्पण कर हुआ. इस पदयात्रा में जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा एवं आदिवासी समाज के कई मानकी-मुंडा तथा हजारों की संख्या में आम लोग शामिल हुए.

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About the author चंद्रमणि

चंद्रमणि नक्सल और क्राइम के मामलों में एक्सपर्ट हैं. 10 सालों से झारखंड के सरायकेला खरसावां और चाईबासा जिले से पत्रकारिता कर रहे हैं. वो साल 2019 से एबीपी न्यूज नेटवर्क से जुड़े हैं.
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Published at : 15 Nov 2026 06:01 PM (IST)
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