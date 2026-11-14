चाईबासा: 500 रुपये नहीं लौटाए तो महिला को पीट-पीटकर मार डाला, 6 गिरफ्तार

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र के हाडीमारा गांव में मात्र 500 रुपये के लेनदेन के विवाद में 41 वर्षीय आदिवासी महिला जिंगी बांकिरा की लाठी डंडे से पिटाई कर हत्या कर दी गई. यह घटना बीते 11 नवंबर की रात की बताई जा रही है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 6 आरोरियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

बताया गया कि हाडीमारा गांव में एक ग्रामीण स्वर्गीय पांडु गोप के घर एक पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित था. वहां कुछ लोग घर के बाहर बैठकर आग सेक रहे थे. इसी दौरान जिंगी बांकिरा वहां पहुंची और कथित तौर पर 500 रुपये वापस नहीं करने को लेकर विवाद करने लगी.

विवाद बढ़ने के बाद सभी आरोपी गुस्से में तमतमाए महिला को खोजते हुए उसके घर पहुंच गए. जब वह घर मैं नहीं मिली पता चला कि वह बगल में बगीचे में है जहां से आरोपियों द्वारा उसे पकड़कर सड़क के पास ले जाया गया और सरेआम लाठी-डंडों, थप्पड़ों तथा लात-घूंसों से मारपीट की गई.

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डंडे से पीट-पीटकर की महिला की हत्या

पुलिस के मुताबिक, सूरज गोप ने लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर छह से सात बार वार किया, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने सूरज गोप (25), रघु गोप (19), गुकुल गोप उर्फ लंगड़ (26), रीना गोप (32), मधु गोप उर्फ कोचे (19) और कृष्णा गोप (26) को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है.

आरोपियों की निशानदेही पर खून लगे दो डंडे बरामद

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर खून लगे लकड़ी के दो डंडे, घटनास्थल से खून लगी मिट्टी, कंट्रोल सैंपल, कांच की चूड़ी का टुकड़ा तथा खून लगे जींस पैंट, चप्पल और मोजे जब्त किए हैं. इन वस्तुओं को फॉरेंसिक जांच के लिए साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित किया गया है. छापेमारी दल में सोनुआ थाना प्रभारी शशिबाला भेंगरा, एसआई घनश्याम कोराई, एसआई राजेश महतो और सोनुआ थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.

चक्रधरपुर एसडीपीओ डॉ. सैयद मुस्तफा हाश्मी ने प्रेस वार्ता में बताया कि सोनुआ थाना पुलिस को चौकीदार के माध्यम से हाडीमारा गांव में एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. मृतका की पहचान हाडीमारा निवासी जिंगी बांकिरा, पति स्वर्गीय बोगन बांकिरा के रूप में हुई.

500 रुपये के लेनदेन में हत्या

उन्होंने बताया कि मृतका के पुत्र प्रेम सिंबांकिरा के लिखित आवेदन के आधार पर सोनुआ थाना कांड संख्या 37/2026, दिनांक 12 नवंबर 2026 दर्ज किया गया. मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)/3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया. पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह 500 रुपये के पुराने लेनदेन को लेकर विवाद सामने आया है.

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