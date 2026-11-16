झारखंड: निशा भगत की मौत का मामला CBI को ट्रांसफर, अजय तिर्की और ज्योत्सना पर FIR

झारखंड के आदिवासी नेता आनाडू भगत की बेटी निशा भगत की मौत का मामला CBI को ट्रांसफर कर दिया गया है. FIR दर्ज कर जांच शुरू हो गई है. झारखंड सरकार की 10 नवंबर 2026 की अधिसूचना के बाद केंद्र सरकार ने CBI जांच को मंजूरी दी. सीबीआई ने रांची के पिठोरिया थाने में दर्ज FIR को अपने यहां दोबारा दर्ज किया है. अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच (SC-I), नई दिल्ली ने RC0482026S0007 नंबर से 14 नवंबर को केस दर्ज कर जांच अपने हाथ में ली. BNS 2023 की धारा 108 और 61(2) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई.

परिजनों ने की थी सीबीआई जांच की मांग

इससे पहले मृतक के पिता ने 6 नवंबर को रांची में अपने घर पर अपनी बेटी की संदिग्ध मौत पर गंभीर चिंता जताई थी और इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी. उन्होंने अजय तिर्की के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी. निशा ने फेसबुक पर लाइव आकर कई लोगों पर आरोप लगाया था और फिर पिठोरिया थाना प्रभारी को फोन कर बताया कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही है.

यह घटना निशा भगत की सोशल मीडिया पर जमीन दलालों से परेशान करने से सुरक्षा की अपील के ठीक बाद हुई थी. उन्होंने सीएनटी एक्ट के कथित उल्लंघन से जुड़े कई मुद्दे उठाने के बाद अपनी जान को खतरा बताया था. यह एक्ट छोटा नागपुर पठारी इलाके में खेती और आदिवासियों के जमीन के अधिकारों की सुरक्षा करता है.

निशा भगत की मौत पर सियासत भी तेज

वहीं निशा भगत की मौत के बाद से राजनीतिक तूफान भी खड़ा हो गया. झारखंड बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की. आदिवासी ग्रुप भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे थे. वही सत्ताधारी जेएमएम का कहना है कि निशा भगत राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करती थीं, लेकिन पार्टी ने उन्हें कभी दुश्मन नहीं माना.

कैप्टन स्मित मच्छार को छठ पर विशेष सम्मान, 174 लोगों की जान बचाने के लिए ऐसे बोला थैंकयू