ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर निशिकांत दुबे का तंज, बोले- 'सिर्फ सुर्खियों की राजनीति'

दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा कि विपक्ष जानता है कि इस प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है.

निशिकांत दुबे ने कहा कि जब से संसद सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष लगातार नियमों और परंपराओं के खिलाफ काम कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना प्रकाशित पुस्तक पर चर्चा कराई गई, जो स्पीकर के नियमों और संविधान दोनों के खिलाफ है. उनका कहना था कि विपक्ष जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठा रहा है ताकि संसद की कार्यवाही बाधित हो और ध्यान अपनी ओर खींचा जा सके.

करीब 95 बार चुनाव हार चुकी है कांग्रेस पार्टी- निशिकांत दुबे

कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल गांधी के नेता बनने के बाद कांग्रेस पार्टी करीब 95 चुनाव हार चुकी है. उन्होंने दावा किया कि मीडिया भी कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रही है, इसलिए पार्टी बार-बार ऐसे मुद्दे खड़े कर रही है ताकि वह खबरों में बनी रहे.

निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि पहले 'अप्रकाशित पुस्तक' का मुद्दा उठाया गया. अब 'किताब के बदले किताब' की राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा कि लोग अब नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह की किताबें पढ़ रहे हैं. साथ ही देश के विभाजन (पार्टिशन) जैसे विषयों पर भी चर्चा हो रही है.

एनडीए ने बहुतम के साथ चुना लोकसभा स्पीकर

स्पीकर ओम बिरला को लेकर उन्होंने साफ कहा कि उन्हें बदलने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि एनडीए ने बहुमत के आधार पर उन्हें लोकसभा स्पीकर चुना है और सदन में एनडीए का स्पष्ट बहुमत है. अंत में उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी 2029 तक इंतजार नहीं कर रही है. बल्कि 1-2 साल में ही खुद को कमजोर और खंडित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

