झारखंड के गिरिडीह में पटना STF की बड़ी कार्रवाई, दो सक्रिय नक्सली गिरफ्तार

झारखंड के गिरिडीह जिले में बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को बड़ी सफलता मिली है. पटना एसटीएफ की टीम ने बेंगाबाद थाना पुलिस के सहयोग से संयुक्त छापेमारी अभियान चलाते हुए मंझलाटोल गांव से नक्सली संगठन से जुड़े दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी बिहार के जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र स्थित चरकापत्थर थाना कांड संख्या 143/25 में वांछित बताए जा रहे हैं और काफी समय से फरार चल रहे थे.

गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने आरोपियों को दबोच लिया. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार नक्सली लंबे समय से संगठन के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे और कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की आशंका है. फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है.

पटना एसटीएफ की टीम दोनों नक्सली को किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, बिहार पुलिस एवं एसटीएफ की टीम इनकी तलाश कर रही थी. इसी बीच दोनों नक्सली के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मंझलाटोल गांव में शरण लेने की सूचना पटना एसटीएफ की टीम को मिली. सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम बेंगाबाद पहुंची और बेंगाबाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में संयुक्त करवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार नक्सली पंकज यादव जमुई जिला के चरकापत्थर थाना क्षेत्र के चिलकाखार और पवन सिंह झारखंड के कोडरमा जिला के सतगांवा थाना क्षेत्र के तांती भागलपुर गांव के रहने वाले हैं. गिरफ्तार दोनों नक्सलियों को पटना एसटीएफ की टीम अपने साथ ले गई है. बताया जा रहा है कि दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है.

गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ कर रही पुलिस

जानकारी के अनुसार, पुलिस की टीम दोनों से गहन पूछताछ कर रही है और नक्सली गतिविधि से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रही है. बताया गया कि दोनों के विरुद्ध बिहार एवं झारखंड के अलग-अलग थाने में कई मामले दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि अभी पूछताछ चल रही है. नक्सलियों के अन्य ठिकानों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.

