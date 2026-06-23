रांची के JSCA स्टेडियम में झारखंड T-20 फाइनल के दौरान भारी भीड़ से भगदड़, कई घायल

रांची के धुर्वा स्थित झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में मंगलवार (23 जून) शाम भगदड़ मच गई. झारखंड प्रीमियर लीग टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ के कारण भगदड़ मची. इसमें कई लोग घायल हो गए हैं. तीन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. घटना के बाद कुछ दर्शकों ने गेट और बैरिकेडिंग को नुकसान पहुंचाया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फाइनल मैच को लेकर दोपहर से ही बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम पहुंचने लगे थे. मैच शुरू होने से पहले वेस्ट गेट पर दर्शकों की भीड़ अचानक बढ़ गई. उधर, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही हेल्थ डिपार्टमेंट को तुरंत सक्रिय कर दिया. सिविल सर्जन एवं संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं.

JSCA स्टेडियम में झारखंड प्रीमियर लीग (JPL) के फाइनल टी-20 मैच के दौरान कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिलते ही मैंने स्वास्थ्य विभाग को तत्काल सक्रिय कर दिया है।



सिविल सर्जन एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। एंबुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है और सभी घायलों को… — Dr. Irfan Ansari (@IrfanAnsariMLA) June 23, 2026

सुरक्षा जांच में देरी की वजह से लगी लंबी कतारें

घटना में कई लोगों को चोटें आने की सूचना है. इनमें से तीन घायलों को उपचार के लिए रांची के राज हॉस्पिटल भेजा गया. प्रवेश प्रक्रिया धीमी होने और सुरक्षा जांच में विलंब के कारण लंबी कतारें लग गईं. इसी दौरान पीछे से लगातार बढ़ते दबाव के चलते गेट के पास धक्का-मुक्की शुरू हो गई, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई.

तीन घायलों को रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया

अस्पताल सूत्रों के अनुसार, घायलों में एक युवक और दो युवतियां शामिल हैं, जिनका इलाज चल रहा है. स्थिति बिगड़ने पर वहां मौजूद लोगों में नाराजगी बढ़ गई.प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अव्यवस्था और प्रवेश में हो रही देरी से परेशान कुछ दर्शकों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की.

स्टेडियम परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त

इस दौरान वेस्ट गेट और बैरिकेडिंग के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया. अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद स्थिति पर काबू पाया गया. प्रशासन ने कहा है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. स्टेडियम परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी गई है. फाइनल मुकाबले के दौरान हुई इस घटना ने बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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